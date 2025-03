APA ots news: Allianz als erster Versicherer mit Europrivacy-Zertifizierung ausgezeichnet

Die Allianz Österreich erhält als erstes Versicherungsunternehmen am österreichischen Markt das europäische Datenschutzsiegel Wien (APA-ots) - Die Allianz Österreich hat einen bedeutenden Meilenstein in ihrem fortwährenden Engagement für den Datenschutz erreicht. Letzte Woche feierte das Unternehmen die Übergabe des Europäischen Datenschutzsiegels - der Europrivacy-Zertifizierung. Diese Anerkennung würdigt die Allianz als führendes Unternehmen im Versicherungssektor, welches auf höchste Standards im Datenschutz setzt. Zwtl.: Einzige europaweite Zertifizierung für DSGVO Die Europrivacy-Zertifizierung, derzeit die einzige von allen EU- Mitgliedstaaten anerkannte Zertifizierung für die EU-Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO), wurde der Allianz Österreich in folgenden Kategorien verliehen: Abschluss von privaten Sach-, Haftpflicht- Gesundheits- und Lebensversicherungen über Agenturen und Online- Abschluss der Haushalts-/Eigenheimprodukte. Auch Prozesse der Allianz Italien sowie der globale Online-Recruitingprozess der Allianz wurden zeitgleich mit dem Europrivacy Datenschutzsiegel ausgezeichnet. Zwtl.: Allianz als Vorreiter im Versicherungsbereich Diese Auszeichnung ist ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal für die Allianz Österreich innerhalb der Branche und stärkt das Vertrauen von Kund:innen, Investoren, Geschäftspartner:innen, Mitarbeiter:innen sowie Aufsichtsbehörden. In einer Zeit, in der Datenschutzverletzungen und Datenschutzbedenken große öffentliche Aufmerksamkeit erregen, ist diese Zertifizierung ein klares Zeichen für das Engagement der Allianz, sich diesen Herausforderungen zu stellen und personenbezogene Daten auf jeder Ebene zu schützen. "Die Europrivacy-Zertifizierung ist eine weitere Bestätigung dafür, dass wir als Allianz die Sicherheit unserer Kund:innen umfassend denken. Wir sind entschlossen, auch künftig weitere Maßnahmen im Datenschutz zu etablieren, um das Vertrauen unserer Kund:innen zu stärken und ihre persönlichen Daten noch besser zu schützen", so Jovana Novic, COO der Allianz Österreich. Die Zertifikate können auch auf der Europrivacy-Website eingesehen werden: Europrivacy Registry Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie im AOM / Originalbild-Service sowie im OTS-Bildarchiv unter http://bild.ots.at