IRW-News: Mustang Energy Corp.: Mustang Energy Corp. stellt Unternehmens-Updates bereit

VANCOUVER, British Columbia, 12. März 2025 -- Mustang Energy Corp. (CSE: MEC, OTC: MECPF, FWB: 92T) (das Unternehmen oder Mustang) freut sich, einen umfassenden Überblick über seine bedeutenden Meilensteine und Errungenschaften im Jahr 2025 zu geben, die das Engagement des Unternehmens für eine verantwortungsvolle Exploration und nachhaltige Entwicklung im Bereich Uran und kritische Mineralien unterstreichen.

Strategische Finanzierungsinitiativen

Im Februar 2025 schloss Mustang erfolgreich eine nicht vermittelte Privatplatzierung ab und erzielte einen Bruttoerlös von 1.255.000 $. Der Erlös ist für allgemeine Unternehmens- und Verwaltungsausgaben, Investor Relations und Kommunikation sowie als allgemeines Working Capital bestimmt, das weitere Explorationsausgaben beinhalten kann. Mit Stand vom 7. März 2025 verfügt Mustang über 4.000.000 $ an Barmitteln und hat keine Schulden.

Fortschritte bei den Explorationsaktivitäten

Im Februar 2025 beauftragte Mustang die Axiom Exploration Group mit der Durchführung einer luftgestützten elektromagnetischen Untersuchung (Xcite TDEM) über seinem Projekt Dutton im südlichen Athabasca-Becken, Saskatchewan. Die Untersuchung zielte auf den östlichen Teil des Claim-Pakets ab, der zuvor noch nicht auf elektromagnetische Leiter untersucht worden war. Durch den Einsatz helikoptergestützter fortschrittlicher elektromagnetischer Zeitbereichssysteme sollten EM-Anomalien genau lokalisiert und strukturelle Interpretationen für die zukünftige Ermittlung von Bohrzielen unterstützt werden.

Fortschritte bei den Explorationsgenehmigungen

Im Januar 2025 erhielt Mustang von der Regierung von Saskatchewan Explorationsgenehmigungen, die bodengestützte Explorationsaktivitäten auf den Projekten Roughrider South und Cigar Lake East im Athabasca-Becken zulassen. Diese Genehmigungen, die bis zum 30. September 2027 gültig sind, ermöglichen es dem Unternehmen, den Bau von Wegen, das Ausholzen von Vermessungstrassen, bodengestützte geophysikalische Untersuchungen und Diamantkernbohrungen durchzuführen.

Erweiterung des Projektportfolios

Im Jahr 2025 hat Mustang sein Projektportfolio im Athabasca-Becken erweitert, welches sich nun über 77.318 Hektar erstreckt. Mustangs Vorzeige-Konzessionsgebiet Ford Lake umfasst 7.743 Hektar im produktiven östlichen Athabasca-Becken. Weitere Projekte sind Roughrider South, Cigar Lake East, Spur (17.929 Hektar) und 914W, die strategisch günstig in der Nähe von Infrastruktur und bekannten Uranvorkommen liegen. Mustang ist mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch in der Region Cluff Lake vertreten und ist zuvor mit dem Projekt Dutton (7.633 Hektar) in den südlichen Bereich der Region expandiert. Mit diesen strategischen Akquisitionen ist Mustang in der Lage, die wachsende globale Nachfrage nach sauberer Energie durch verantwortungsvolle Exploration nach kritischen Mineralen zu unterstützen.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78869/MEC_031225_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 1. Karte der Konzessionsgebiete von Mustang

Partnerschaft mit indigenen Gemeinschaften

Am 13. Januar 2025 schloss Mustang ein Gefälligkeitsabkommen mit der English River First Nation (ERFN) ab, das das Engagement des Unternehmens für eine verantwortungsvolle und nachhaltige Mineralexploration im traditionellen Gebiet der ERFN widerspiegelt. Dieses Abkommen betont die Zusammenarbeit bei Explorationsaktivitäten, die ökologische und kulturelle Aufsicht durch die Ernennung eines ERFN-Landwächters, Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten für ERFN-Mitglieder sowie wirtschaftliche Vorteile für ERFN-Unternehmen.

Engagement für eine nachhaltige Entwicklung

Mustangs Initiativen für das Jahr 2025 spiegeln das unerschütterliche Engagement für eine nachhaltige Entwicklung, eine verantwortungsvolle Ressourcenexploration und die Pflege enger Beziehungen zu den indigenen Gemeinschaften wider. Das Unternehmen legt bei all seinen Aktivitäten weiterhin den Schwerpunkt auf Umweltschutz, Achtung kultureller Aspekte und die Stärkung der Gemeinden.

Gewährung von Optionen an den CFO und den leitenden Geologen

Das Unternehmen gibt bekannt, dass es einem leitenden Angestellten und einem Berater des Unternehmens im Rahmen seines Omnibus Equity Incentive Plan insgesamt 500.000 Incentive-Aktienoptionen (jeweils eine Option) auf den Erwerb von bis zu 500.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine Aktie) gewährt hat. Die Optionen können zu einem Preis von 0,25 $ pro Aktie ausgeübt werden und verfallen am 30. September 2026; sie werden sofort zugeteilt.

Alle Optionen und die diesen Optionen zugrunde liegenden Aktien unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Ausgabetag abläuft.

Update zur Verpflichtung von MCS Market Communication Services GmbH

Gemäß dem unabhängigen Marketingdienstleistungsvertrag (der MCS-Vertrag) vom 12. September 2024 mit MCS Market Communication Service GmbH (MCS) hat das Unternehmen sein Budget für Werbekampagnen zum 10. März 2025 um zusätzliche 125.000 EUR (195.462,50 CAD(1)) erhöht (die Budgeterhöhung). Vor der Budgeterhöhung hat das Unternehmen insgesamt 875.000 EUR (1.368.237,50 CAD(1)) an MCS für sein Werbebudget gezahlt. Gemäß dem MCS-Vertrag erklärte sich MCS bereit, eine Werbekampagne für Mustang zu erstellen, die aus Textmaterial, Anzeigen, Stichwort-Recherche zur Optimierung von Suchbegriffen und anderen Online-Marketingaktivitäten besteht. Die Werbekampagne hat eine Laufzeit von sechs Monaten und endet am 23. März 2025. Das Unternehmen wird an MCS keine Wertpapiere als Entschädigung für die Dienstleistungen ausgeben. Nach Kenntnis des Unternehmens besitzen MSC sowie seine Direktoren und leitenden Angestellten zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung keine Wertpapiere des Unternehmens und stehen in einem unabhängigen Verhältnis zum Unternehmen. Diese Partnerschaft wird sich darauf konzentrieren, die Sichtbarkeit des Unternehmens zu steigern und Investoren auf den europäischen Märkten zu erreichen, was die kürzlich erfolgte Notierung des Unternehmens in Frankfurt weiter ergänzt.

MCS ist ein unabhängiges Unternehmen, das je nach Bedarf das Projektmanagement und die Beratung für eine Online-Marketing-Kampagne übernimmt, Marketingmaßnahmen koordiniert, AdWords-Kampagnen pflegt und optimiert, AdWords-Gebotsstrategien anpasst, AdWords-Anzeigen optimiert und Landing-Pages erstellt und optimiert. Die Werbemaßnahmen werden per E-Mail, Facebook und Google durchgeführt.

MCS Marketing hat seinen Sitz in der Rheinpromenade 13, 40789 Monheim am Rhein, NRW, Deutschland, und kann unter info@mcsmarket.de oder 49-177-2481220 erreicht werden.

Verpflichtung von Think Ink Marketing Data and Email Services

Um seine Präsenz in Nordamerika zu verstärken, hat Mustang am 11. März 2025 einen Vertrag über Marketingdienstleistungen mit Think Ink Marketing Data and Email Services (Think Ink), einem unabhängigen Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, geschlossen. Think Ink hat sich bereit erklärt, für Mustang Dienstleistungen im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit zu erbringen, einschließlich der Erstellung und Verteilung von Marketingmaterialien und bezahlter Werbung. Die Werbemaßnahmen beginnen am 11. März 2025 und werden für einen Zeitraum von zwölf Monaten bis zum 11. März 2026 fortgesetzt, mit der Option, die Laufzeit im gegenseitigen Einvernehmen der Parteien zu verlängern. Mustang wird als Gegenleistung für die Dienstleistungen 24.500 USD (35.404,95 CAD(2)) an Think Ink zahlen. Mustang geht davon aus, dass das Unternehmen dank des Vertrags mit Think Ink im Zuge seiner Unternehmensentwicklung effektiv mit der kanadischen Investorengemeinschaft in Kontakt treten werden kann.

Think Ink hat seinen Sitz in der 3308 W. Warner Ave. in Santa Ana, California 92704, und kann unter info@thinkinkmarketing.com oder 1-888-808-2161 erreicht werden.

(1) Basierend auf einem Umrechnungskurs von 1,5637 am 10. März 2025.

(2) Basierend auf einem Umrechnungskurs von 1,4451 am 11. März 2025.

Über Mustang Energy Corp.:

Mustang ist ein Ressourcenexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf den Erwerb und die Erschließung vielversprechender Vorkommen von Uran und kritischen Mineralien gerichtet ist. Das Unternehmen erkundet aktiv seine Konzessionsgebiete im Norden der kanadischen Provinz Saskatchewan und verfügt über 77.318 Hektar im und im Umfeld des Athabasca-Beckens. Das Vorzeigekonzessionsgebiet von Mustang, Ford Lake, erstreckt sich über 7.743 ha im produktiven östlichen Athabasca-Becken, während sich die Projekte Cigar Lake East und Roughrider South über 3.442 ha im Norden und das Projekt Spur über 17.929 ha im Süden erstrecken. Mustang hat mit dem Projekt Yellowstone (21.820 Hektar) auch sein Profil in der Region Cluff Lake im Athabasca-Becken etabliert und seine Präsenz im südlichen Zentrum des Athabasca-Beckens durch das Projekt Dutton (7.633 Hektar) weiter ausgebaut.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mustang Energy Corp.

z. d.: Nicholas Luksha, CEO und Direktor

Tel: (604) 838-0184

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen und Informationen, die zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen können. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen und spiegeln die Erwartungen oder Überzeugungen des Managements des Unternehmens hinsichtlich zukünftiger Ereignisse wider. Im Allgemeinen sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie beabsichtigt, glaubt oder geht davon aus oder Abwandlungen solcher Wörter und Ausdrücke oder an Aussagen, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse könnten, sollten, würden oder eintreten, zu erkennen. Diese Informationen und Aussagen, die hier als zukunftsgerichtete Aussagen bezeichnet werden, stellen keine historischen Fakten dar, werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung getätigt und beinhalten, ohne Einschränkung, Aussagen zu Diskussionen über zukünftige Pläne, Schätzungen und Prognosen sowie Aussagen zu den Erwartungen und Absichten des Managements, unter anderem in Bezug auf die laufenden Marketingaktivitäten von MCS, die Verwendung der Erlöse aus den Finanzierungsaktivitäten des Unternehmens, die Fähigkeit des Unternehmens zur Durchführung von Explorationsarbeiten auf den Projekten Roughrider South und Cigar Lake East sowie die Überzeugung, dass die Zusammenarbeit mit Think Ink es dem Unternehmen ermöglichen wird, effektiv mit der kanadischen Investorengemeinschaft in Kontakt zu treten. Bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Annahme, dass die Zusammenarbeit mit MCS und Think Ink wie derzeit geplant fortgesetzt wird, dass das Unternehmen über die erforderlichen Mittel verfügt, um Explorationsarbeiten auf seinen Projekten durchzuführen, und dass andere Faktoren, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, die Durchführung von Explorationsarbeiten auf den Projekten ermöglichen. Obwohl das Management des Unternehmens versucht hat, wichtige Faktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen enthaltenen abweichen, kann es andere Faktoren geben, die dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Vertrauen in solche Informationen für andere Zwecke möglicherweise nicht angemessen ist. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen, zukunftsgerichtete Informationen oder Finanzausblicke zu aktualisieren, die durch Verweis hierin enthalten sind, es sei denn, dies geschieht in Übereinstimmung mit den geltenden Wertpapiergesetzen.

Weder die CSE noch die Marktregulierungsbehörde (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der CSE) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

