Mercedes-Benz ernennt Jason Hoff zum neuen Nordamerika-Chef

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore/Berlin (Reuters) - Mercedes-Benz hat Jason Hoff zum neu geschaffenen Nordamerika-Chef ernannt.

Hoff, derzeit Leiter des Qualitätsmanagements von Mercedes-Benz Cars & Vans, wird somit für die strategische Ausrichtung des Autobauers in den USA verantwortlich sein, wie Mecedes-Benz am Dienstag mitteilte. "Diese neue Position wird ein kontinuierliches Wachstum und erhöhte Synergien in den USA sicherstellen, indem sie unsere Aktivitäten und Tochtergesellschaften unter einem Dach bündelt", erklärte Ola Kaellenius, Vorstandsvorsitzender der Mercedes-Benz Group AG. Die USA sind der zweitgrößte Markt für Mercedes-Benz, der Fokus darauf soll verstärkt werden. Der Autobauer verkaufte im vergangenen Jahr in den USA 324.500 Pkw und 49.600 Transporter. Im Werk in Alabama könnte mehr lokalisiert werden, um sich gegen US-Zölle zu wappnen, wie Finanzchef Harald Wilhelm vergangenen Monat sagte. In der Anlage werden vor allem SUV-Modelle gebaut.

(Bericht von Pretish M J, Victoria Waldersee, geschrieben von Kerstin Dörr. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)