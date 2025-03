Dax-Anleger treten wieder auf die Bremse

Nach dem starken Vortag geht der Erholung am deutschen Aktienmarkt am Donnerstag offenbar bereits wieder die Puste aus. Der Dax sank in den ersten Handelsminuten um 0,45 Prozent auf 22.575,17 Punkte. Am Mittwoch hatte der Dax zwischenzeitlich um mehr als zwei Prozent zugelegt, war aber damit noch nicht an sein Tageshoch vom Vortag herangekommen.

Der MDax der mittelgroßen Unternehmen verlor am Donnerstagmorgen 0,97 Prozent auf 28.406,45 Zähler. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ging es um rund 0,5 Prozent nach unten.

"Trotz zwischenzeitlicher Erholungen befindet sich der Dax nun schon seit einer Woche in einem kurzfristigen Abwärtstrend", stellte Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets fest. "Anleger tendieren dazu, in steigende Kurse hinein Gewinne mitzunehmen. Die politische Unsicherheit in Berlin und zunehmende Spannungen mit den USA in der Handelspolitik haben die sonst so überzeugt auftretenden Schnäppchenjäger vergrätzt", so Stanzl.