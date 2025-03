DAX® - Schlechte Stimmung als Rettungsanker?

Die zuletzt immer wieder beschriebene Bastion aus den letzten Korrekturtiefs bei 22.300/22.200 Punkten und der verbliebenen Aufwärtskurslücke von Mitte Februar (untere Gapkante bei 22.194 Punkten) hat der DAX® gestern als Sprungbrett genutzt. Unter dem Strich entsteht eine Tageskerze mit nennenswertem Docht, die zudem innerhalb der Tradingrange der Vorperiode verblieb („inside day“). Während es auf der Unterseite die eingangs erwähnten Schlüsselunterstützungen unbedingt zu verteidigen gilt, würde gen Norden ein Anstieg über das gestrige Tageshoch bei 22.814 Punkten für Entspannung sorgen. Donnerstags werfen wir an dieser Stelle oftmals einen Blick auf die US-Börsenstimmung. Seit drei Wochen signalisiert die Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) einen hohen Grad an Pessimismus unter den amerikanischen Privatanlegern. Die aktuelle Erhebung bildet da keine Ausnahme. So sind derzeit 59,2 % skeptisch, während das Bullenlager gerade einmal noch 19,1 % umfasst. Per Saldo sind das – auch im historischen Kontext – absolute Extremwerte, was für den Aktienmarkt perspektivisch einem unterstützenden Faktor gleichkommt.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

