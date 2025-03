EQS-News: HomeToGo veröffentlicht am 27. März 2025 die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 sowie den Ausblick für 2025

EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Jahresbericht

HomeToGo veröffentlicht am 27. März 2025 die Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2024 sowie den Ausblick für 2025



Luxemburg, 13. März 2025 - Die HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG) wird am 27. März 2025 um 7:00 Uhr MEZ die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr und das vierte Quartal 2024 (Ende zum 31. Dezember 2024) sowie den Ausblick für das Geschäftsjahr 2025 veröffentlichen. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer und CEO, und Steffen Schneider, CFO, werden die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres in einer Telefonkonferenz um 10:00 Uhr MEZ präsentieren, gefolgt von einer Q&A-Runde für Analyst*innen und Investor*innen.

Die Präsentation wird als Live-Audio-Webcast in englischer Sprache unter folgendem Link zur Verfügung stehen: https://www.webcast-eqs.com/hometogo-2024-fy

Interessierte Teilnehmer können sich vorab für die Telefonkonferenz - einschließlich der Teilnahme an der Q&A-Runde - unter folgendem Link anmelden: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=7330830&linkSecurityString=117de11070

Im Anschluss an die Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung des Audio-Webcasts auf der Investoren-Website von HomeToGo zur Verfügung gestellt: ir.hometogo.de

Über die HomeToGo Group

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für jeden leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen gewachsen. HomeToGo ist der offizielle Hauptsponsor und Reisepartner des Fußball-Bundesligisten 1. FC Union Berlin.

Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo nahtlos Reisende mit der perfekten Unterkunft für jeden Urlaub. HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet innovative Software & Service-Lösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern.

Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/

Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert, CFA

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com

