IRW-News: Argyle Resources Corp.: Argyle Resources gibt Explorationsergebnisse und Einreichung eines aktualisierten technischen Berichts für das Graphitkonzessionsgebiet Frenchvale in Nova Scotia bekannt

CALGARY, AB | 13. März 2025 / IRW-Press / Argyle Resources Corp. (CSE: ARGL) (OTC: ARLYF) (FWB: ME0) (Argyle oder das Unternehmen) freut sich, Explorationsergebnisse und die Einreichung eines aktualisierten technischen Berichts für das Graphitkonzessionsgebiet Frenchvale mit Wirkung zum 21. Februar 2025 bekannt zu geben (der Bericht). Der Bericht entspricht National Instrument 43-101 (NI43-101) und berücksichtigt Ergebnisse aus geophysikalischen Untersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP) und Diamantkernbohrungen, die von September bis Oktober 2024 bei dem Graphitkonzessionsgebiet Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, durchgeführt wurden (das Konzessionsgebiet).

Der Bericht macht nähere Angaben zu Bohrlochstandorten, Probenahmeprotokollen, QA/QC-Verfahren, Analysemethoden und zusätzlichem geologischen Kontext. Eine Kopie des Berichts ist unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar.

Die jüngsten Explorationsergebnisse bestätigen, dass die Main Zone eine Mineralisierung mit hochreinem, großflockigem Graphit in einem günstigen geologischen Umfeld enthält, sagt Jeff Stevens, CEO des Unternehmens. Unsere laufenden Arbeiten zeigen weiterhin das Potenzial für eine bedeutende Flockengraphit-Lagerstätte, mit starken Anzeichen für eine hohe Graphitfreisetzung und grobkörnige Flockengrößen - Schlüsselfaktoren für hochwertige Marktanwendungen. Mit einem bevorstehenden strategischen Explorationsprogramm über mehrere Phasen konzentrieren wir uns darauf, unser Verständnis der Lagerstätte zu erweitern und zu verfeinern, historische Daten zu validieren und eine zusätzliche hochgradige Graphitmineralisierung zu erschließen. Wir sind begeistert über die Möglichkeiten, die dieses Projekt bietet, und freuen uns darauf, es auf die nächste Stufe voranzutreiben.

Highlights der Exploration

- IP- und Resistivitätsuntersuchungen über 12,9 Kilometer auf der zuvor bebohrten Main Zone abgeschlossen (Abbildung 1)

- Diamantkernbohrungen auf 425 Metern über vier Bohrlöcher durchgeführt:

- zwei explorative Bohrlöcher basierend auf geophysikalischen Ergebnissen

- zwei QA/QC-Bohrlöcher als Zwillingsbohrlöcher von 2008 und 2010 fertiggestellten Bohrungen

- 153 neue Bohrkernproben wurden zur Untersuchung auf graphitischen Kohlenstoff eingereicht

- 38 von diesen wurden auch zur Mineralfreisetzungsanalyse und quantitativen Bewertung von Mineralen durch Rasterelektronenmikroskopie (MLA/QEMSCAN) eingereicht, welche die Graphitreinheit, Flockengröße und Freisetzungseigenschaften bestimmt

- 4 Bohrkernproben aus Bohrungen im Jahr 2010 wurden neu beprobt und zur Untersuchung auf graphitischen Kohlenstoff übermittelt

- 1 von diesen wurde auch zur MLA/QEMSCAN eingereicht

- Es wurden 6 Oberflächenproben genommen und zur Untersuchung auf graphitischen Kohlenstoff eingesendet

- 2 von diesen wurden auch zur MLA/QEMSCAN eingereicht

- Zu den bedeutenden Bohrkernabschnitten gehören:

- 2,56 % graphitischer Kohlenstoff auf 4,15 Metern in FV-24-03 ab 50,05 bis 54,20 Metern

- 1,80 % graphitischer Kohlenstoff auf 8,82 Metern in FV-24-01 ab 14,23 bis 23,05 Metern

- 2,56 % graphitischer Kohlenstoff auf 5,94 Metern in einem neu beprobten Abschnitt aus dem im Jahr 2010 erstellten Bohrloch FV-24-01 ab 15,60 bis 21,54 Metern

Tabelle 1 - Standorte der Diamantbohrlöcher 2024

DDH-Name Easting (m) Northing (m) Azimut, TN (º) Neigung (º) Gesamttiefe (m) Typ

FV-24-01 696989 5103607 110 -45 98 Zwillingsloch von FV-08-01

FV-24-02 696694 5103299 145 -45 125 Zwillingsloch von FV-10-05

FV-24-03 696864 5103515 120 -45 101 Exploration

FV-24-04 697048 5103333 120 -45 101 Exploration

Abbildung 1 - Bohrlochstandorte 2024 bei der Main Zone und IP-Aufladbarkeit in 25 Metern Tiefe

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78875/Argyle_130325_DEPRCOM.001.png

Feststellungen des Berichts

Die Main Zone beinhaltet vorwiegend graphitische Marmor- und graphitische Schieferwirtsgesteine mit nachgewiesenem hochreinen und großflöckigen Graphit. Die Einbeziehung historischer und aktueller Explorationsdaten in ein digitales 3D-Modell deutet hinsichtlich der Hauptlithologien und Mineralisierung bei der Main Zone ein oberflächennahes Einfallen in Richtung Nordwesten an. Im Durchschnitt sind die Graphitgehalte in von Schiefer beherbergten Abschnitten geringfügig höher als in von Marmor beherbergten Abschnitten innerhalb identifizierter höhergradiger Zonen.

Bei allen 15 mittels MLA/QEMSCAN untersuchten Proben aus dem Jahr 2023 und 2024, die einen Gehalt über 1,0 % graphitischen Kohlenstoff haben, beträgt der durchschnittliche Anteil an Graphit (nach Gewicht) in den mittelgroßen bis grobkörnigen Größenfraktionen 9,2 %, wobei der höchste verzeichnete Wert bei 21,0 % lag. Bei von Marmor beherbergten Proben wurden riesige Graphitflocken beobachtet, ihre vollständige Quantitätsbestimmung könnte jedoch durch Analysebeschränkungen der MLA/QEMSCAN begrenzt sein.

Insgesamt zeigten 14,5 % der Graphitflocken in den Marmorproben beim Mahlen eine Freisetzung von 90-99 %. Weitere 9,6 % wurden als vollständig freigesetzt erachtet. In Marmor enthaltene Abschnitte umfassen einen höheren Anteil an grobkörnigen und mittelgroßen Graphitflocken als in Schiefer enthaltene Abschnitte, sowie geringere Verunreinigung (weniger Fremdstoffe oder unreiner Graphit) als in Schiefer enthaltener Graphit.

Empfehlungen des Berichts

Die bisher stattgefundene Exploration bestätigt, dass das Konzessionsgebiet die geologischen Bedingungen beinhaltet, die günstig für eine Mineralisierung mit hochreinem Flockengraphit ist. Es sind weitere Arbeiten nötig, um die Graphitvorkommen zu bestätigen, geophysikalische und strukturelle Modelle zu verfeinern und die graphithaltigen Abschnitte bei der Main Zone zu erweitern. Es wird ein mehrphasiges Explorationsprogramm empfohlen, um das Potenzial für eine Flockengraphit-Lagerstätte einzuschätzen, welches sich auf die Abgrenzung zusätzlicher und höhergradiger Flockengraphit-Mineralisierung konzentriert, indem dokumentierte Graphit-Prospektionsgebiete überprüft und Kontrolluntersuchungen des Bohrkerns vor 2023 durchgeführt werden, um veröffentlichte Ergebnisse zu bestätigen.

Zu den wesentlichen Aktivitäten der ersten Phase gehören detaillierte Kartierungen und Probenahmen bei einer festgestellten graphitischen Zone auf dem Konzessionsgebiet in Übereinstimmung mit VLF-Anomalien aus dem Jahr 2008 und TDEM-Anomalien aus dem Jahr 2017, Explorationsarbeiten an historischen Graphitvorkommen, um deren Mineralisierungsart und Potenzial zu bewerten, und das erneute Beproben des Konzessionsgebiet-Bohrkerns, sowohl bei der Main Zone als auch den Gebieten südwestlich der Main Zone.

Vielversprechende Ergebnisse aus der ersten Phase werden eine zweite Phase anleiten, die sich auf die Verfeinerung von Explorationszielen mittels geophysikalischer Untersuchungen konzentrieren wird, gefolgt von Diamantkernbohrungen, um das Ausmaß und die Kontinuität der Graphitmineralisierung auszuwerten. Geophysikalische IP-Untersuchungen sollen mehrere lithologische Einheiten und leitfähigere graphitische Horizonte innerhalb der Marmoreinheiten abgrenzen.

Qualitätssicherung / Qualitätskontrolle (QA/QC)

Alle Gesteins- und Bohrkernproben aus dem Jahr 2024 wurden durch Activation Laboratories Ltd. (Actlabs) unter Anwendung des Verfahrens 4F-C-Graphitic analysiert, welches den Gesamtgraphitkohlenstoff durch Hochtemperatur-Verbrennung misst. Die Probenvorbereitung beinhaltete Trocknung, Zerkleinerung auf 80 % Siebdurchgang 2 mm, Herunterspaltung im Riffelspalter und Pulverisierung auf 95 % Siebdurchgang 105 µm. Zertifizierte Graphit-Standardproben von CDN Resource Laboratories wurden mit einer Quote von 1 in 40 Proben eingefügt, wobei alle vier eingereichte Standardproben Werte innerhalb der zulässigen Bandbreite ergaben. Leerproben wurden mit einer Quote von 1 in 30 eingefügt, wobei alle Graphitkonzentrationen unterhalb der Nachweisgrenze lagen. Actlabs führte interne QA/QC-Verfahren durch, darunter 27 Referenz-Standardproben und 20 Doppelproben. Alle außer drei Doppelproben fielen in die 10%-ige Varianz, was hauptsächlich geringwertige Proben betraf (<0,4 % graphitischer Kohlenstoff). Die strengen QA/QC-Maßnahmen bestätigen die Zuverlässigkeit der gemeldeten Daten zum Zwecke der Exploration.

Zusätzlich zur Standarduntersuchung auf graphitischen Kohlenstoff wurden auch 38 Bohrkernabschnitte aus dem Programm 2024 an Actlabs gesendet, um sich einer MLA/QEMSCAN zu unterziehen. Diese Techniken liefern eine detaillierte Graphitflocken-Größenverteilung, mineralische Verbindungen und Eigenschaften der Freisetzung. Diese Analyse unterstützt die Bewertung des Potenzials für eine Mineralisierung mit hochreinem Flockengraphit auf dem Konzessionsgebiet. Die Proben werden für die QEMSCAN-Analyse durch Actlabs von einer Probe eines grobkörnigen Ausschusses vorbereitet, die gesiebt und auf 100 % Siebdurchgang 850 m zerkleinert wird, und dann erneut auf 300 m gesiebt wird, um sie als Anschliffe vorzubereiten. Körner von über 300 m werden von der Analyse ausgeschlossen.

Über das Konzessionsgebiet

Das Graphitkonzessionsgebiet Frenchvale befindet sich im Nordosten von Nova Scotia auf der Insel Cape Breton und liegt 19 Kilometer west-südwestlich von Sydney. Das Konzessionsgebiet besteht aus 124 Mineral-Claims, die in sechs angrenzenden Explorationslizenzen eingeschlossen sind, sowie einer einzelnen, nicht zusammenhängenden Lizenz, die ein Gebiet von etwa 2.024 Hektar abdeckt, wie festgelegt vom Nova Scotia Department of Natural Resources.

Auf dem Konzessionsgebiet wurden in verschiedenen Phasen der Exploration und Erschließung mehrere Varianten von metallischem Skarn und zahlreiche graphitische Vorkommen identifiziert. Die Explorationsarbeiten seit 2005 konzentrierten sich auf eine Graphitzone, die etwa 800 Meter westlich von Campbell Lake liegt und als Main Zone bezeichnet wird, obwohl es auf dem Konzessionsgebiet noch mehrere andere dokumentierte Graphitvorkommen gibt.

Über Argyle Resources Corp.

Argyle Resources Corp. ist ein Junior-Mineralexplorer, dessen Geschäftsbereich den Erwerb, die Exploration, das Abstecken und die Evaluierung von Konzessionsgebieten mit natürlichen Ressourcen in Nordamerika umfasst. Das Unternehmen hält derzeit eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile (100 %) an der Graphitkonzession Frenchvale in Nova Scotia, Kanada, und besitzt 100 % der Anteile an den Quarzit-Siliziumdioxid-Projekten Pilgrim Islands, Matapedia und Lac Comporté in der kanadischen Provinz Quebec. Argyle unterhält eine Forschungspartnerschaft mit dem National Institute of Scientific Research (INRS) - einem renommierten Forschungs- und Ausbildungsinstitut, das von der Regierung von Québec finanziert wird, um Explorationsprogramme in seinen Siliziumdioxidprojekten durchzuführen. Das Unternehmen wurde im Jahr 2023 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Calgary in der kanadischen Provinz Alberta.

Argyle ist der Ansicht, dass Chinas Exportverbot für Naturgraphit im Jahr 2023 die Bedeutung der Erschließung von inländischen Quellen dieses kritischen Minerals unterstreicht. Da Graphit ein entscheidender Bestandteil bei der Produktion von Batterien und Brennstoffzellen ist, gilt es nun in vielen Rechtsprechungen, darunter die Vereinigten Staaten, Kanada und Nova Scotia, als kritisches Mineral. Argyle konzentriert sich darauf, sein Verständnis zum Potenzial des Graphitkonzessionsgebiets Frenchvale zu vertiefen und strebt an, diesen wachsenden Bedarf zu decken sowie einen Beitrag zur Stabilität der Versorgungskette und zum Wirtschaftswachstum zu leisten.

Qualifizierter Sachverständiger

Jesse Halle (P.Geo), ein Berater des Unternehmens und ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat das in dieser Pressemitteilung enthaltene technische Material geprüft und genehmigt.

Eine Beschreibung der QA/QC- und Datenüberprüfungsprozesse und -verfahren des Unternehmens finden Sie in seinem NI 43-101-konformen Fachbericht mit dem Titel Update for the Frenchvale Graphite Property vom 21. Februar 2025, der unter dem Profil des Unternehmens auf www.sedarplus.ca verfügbar ist.

