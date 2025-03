OTS: GLS Bank / GLS Bank wächst um mehr als acht Prozent / Mit einer ...

GLS Bank wächst um mehr als acht Prozent / Mit einer Bilanzsumme von 10,7 Milliarden Euro steigert die sozial-ökologische Bank aus Bochum ihr Vorjahresergebnis (FOTO) Bochum (ots) - Christina Opitz, Vorständin der GLS Bank, sieht im Ergebnis der GLS Bank eine klare Botschaft: "Die Wettbewerbs- und Zukunftsfähigkeit unserer Wirtschaft hängt untrennbar mit der grünen Transformation zusammen." Mehr als eine Milliarde Euro Neukredite vergab die älteste und größte nachhaltige Bank 2024 mit Wirkung vor allem in zwei Branchen: Erneuerbare Energie und Wohnen. "Die Wirtschaftlichkeit zeigt, dass die Zukunft sozial-ökologisch ist", so Opitz. - 7,1 Prozent Anteil an zugebauter Windenergie an Land in Deutschland - 143.000 Quadratmeter Wohnfläche in nachhaltigen Wohnprojekten - Kundenstamm wächst: 377.800 Kund*innen (+11.000) und 143.300 Mitglieder (+13.700) Für Erneuerbare Energien und bezahlbares Wohnen hat die GLS Bank im Jahr 2024 die meisten Kredite vergeben. Dabei finanzierte die GLS Bank 7,1 Prozent der gesamten neuen Windkraft an Land. Mit dem Batteriespeicher in Bollingstedt der Eco Stor GmbH hat die GLS Bank nun auch das größte Speicherprojekt Deutschlands finanziert. Bezahlbares Wohnen war eines der wichtigsten Themen bei der Bundestagswahl. Es fehlen derzeit mindestens 700.000 Wohnungen mit günstigen Mieten im Land. Die GLS Bank hat mit ihren Krediten dazu beigetragen, die Lücke zu schließen. Insgesamt hat die GLS Bank in der Branche Wohnen neue Kredite in Höhe von 332 Millionen Euro vergeben. Allein in ihren Wohnprojekten hat sie eine Fläche von 143.000 Quadratmetern und 2500 neuen Wohneinheiten finanziert. Darüber hinaus ist die GLS Bank selbst zur Bauherrin geworden. Etwa mit den "Woodscrapern" in Wolfsburg. Die GLS Bank erschafft dort die ersten beiden Hochhäuser aus Holz. "Trotz aller globalen Herausforderungen machen uns diese Entwicklungen Mut", sagt GLS Bank Vorstand Dirk Kannacher. "Wir wollen eine Energiewende, die nachhaltig und bürgernah ist. Das Gleiche gilt fürs Wohnen: Es ist ein Grundbedürfnis und kein Spekulationsmarkt. Wir machen ökologisches, gemeinschaftliches und bezahlbares Wohnen möglich." Die Bochumer Genossenschaftsbank konnte im Jahr 2024 rund 11.000 neue Kund*innen sowie 13.700 neue Mitglieder begrüßen. "Diese Menschen ermöglichen die Zukunftsarbeit unserer Bank. Wer sich für die GLS Bank entscheidet, investiert in eine zukunftsfähige Gesellschaft", sagt Opitz. Pressekontakt: Silke Bender Lukas Feldmann Angelika Ivanov Nora Schareika M: mailto:presse@gls.de T: +49 (0) 234 5797 5340 Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/64894/5990147 OTS: GLS Bank