Silber - Grünes Licht dank Flagge + Saisonalität

Seit einem knappen Jahr hat der Silberpreis bei rund 32,50 USD immer wieder wichtige Hochpunkte ausgeprägt. Aktuell schickt sich das Edelmetall an, diese Widerstände endgültig zu den Akten zu legen. Dafür spricht, dass die Kursentwicklung der letzten Wochen eine klassische Flagge bildet (siehe Chart). Der Ausbruch aus dem beschriebenen Konsolidierungsmuster eröffnet ein rechnerisches Anschlusspotenzial, um die Hochs bei rund 36 USD ins Visier zu nehmen. Im Jahr 2012 hat der Silberpreis hier wichtige horizontale Barrieren ausgeprägt. Auf dem Weg in diese Region markiert das Hoch vom Oktober vergangenen Jahres bei 34,87 USD ein wichtiges Etappenziel. Als zusätzlicher Katalysator dient demnächst auch die Zyklik. Beim Zeitraum von Mitte März bis Mitte April handelt es sich um eine saisonal sehr günstige Phase, in der das Edelmetall auf Basis der Daten seit dem Jahr 2000 um im Mittel knapp 4 % zulegen kann. Die strategischen Rahmenbedingungen stimmen dank einer „doppelten Untertassenformation“ ohnehin – und zwar solange, wie die Nackenzone der beiden Formationen bei 30 USD nicht unterschritten wird. Dieser „Katastrophenstopp“ wird zusätzlich durch die 200-Tages-Linie (akt. bei 30,57 USD) abgesichert.

Silber (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

