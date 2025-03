AstraZeneca schluckt EsoBiotec für bis zu eine Milliarde Dollar

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Bangalore (Reuters) - Der britische Pharmakonzern AstraZeneca will das belgische Biotechunternehmen EsoBiotec für bis zu eine Milliarde Dollar übernehmen.

Dafür legt AstraZeneca zunächst 425 Millionen Dollar auf den Tisch, hinzu kommen erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu 575 Millionen Dollar. Der Abschluss der Übernahme werde im zweiten Quartal erwartet, teilte der Konzern am Montag mit. Auswirkungen auf die Finanzprognose für das laufende Jahr gibt es laut AstraZeneca nicht. Mit dem Zukauf will der Konzern seine Zelltherapie-Entwicklung – insbesondere für Krebs- und Autoimmunerkrankungen – weiter ausbauen.

Das Unternehmen investiert gezielt in diesen Bereich, sowohl durch interne Entwicklungen als auch durch Übernahmen. Ende 2023 erwarb AstraZeneca die chinesische Biotechfirma Gracell Biotechnologies für bis zu 1,2 Milliarden Dollar und kündigte im Februar 2024 Investitionen von 300 Millionen Dollar in den USA an. EsoBiotec verfügt über eine Technologie, die es ermöglicht, Immunzellen direkt im Körper genetisch zu modifizieren. Dadurch könnten Zelltherapien künftig in Minuten statt in mehreren Wochen verfügbar sein, hofft AstraZeneca.

