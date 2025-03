DAX® - Wochentiefs auf ähnlichem Niveau

Die zuletzt beschriebenen Innenstäbe konnte der DAX® zum Wochenabschluss lehrbuchmäßig nach oben auflösen. Der definierte Katalysator in Form der jüngsten Tageshochs bei 22.753/22.814 Punkten hat seine Wirkung auf das Aktienbarometer dabei nicht verfehlt. In der Folge ging es sogar temporär wieder über die Marke von 23.000 Punkten. Das flach verlaufende obere Bollinger Band (akt. bei 23.306 Punkten) markiert in Verbindung mit den jüngsten beiden Verlaufshochs bei 23.308/23.476 Punkten die nächste Widerstandszone. Im Wochenbereich sorgt die starke Freitagsperformance für die Ausprägung eines „Hammer“-Muster mit wirklich markanter Lunte. Dieses besondere Kerzenmuster bringt uns zu einer wichtigen Erkenntnis auf der Unterseite: In den letzten vier Wochen hat der DAX® jeweils bei 22.300/22.200 Punkten seine Wochentiefs ausgeprägt. D. h. die „Hammer“-Kerze der zurückliegenden fünf Tage unterstreicht nochmals die Relevanz der zuletzt bereits regelmäßig diskutierten Schlüsselhaltezone. Die Bastion bei 22.300/22.200 Punkten besitzt deshalb durchaus strategischen Rückzugscharakter.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

