Moody's stuft Kreditwürdigkeit von Volkswagen herab

Berlin (Reuters) - Die Ratingagentur Moody's stuft die Kreditwürdigkeit von Volkswagen schlechter ein.

Das Rating für die langfristigen Papiere werde von "A3" auf "Baa1" herabgesetzt, mit einem stabilen Ausblick, teilte Moody's am Montag mit. Die Herabstufung spiegele den jüngsten Rückgang der Gewinnmarge und des Barmittelzuflusses beim Wolfsburger Autobauer wider, begründeten die Experten ihre Einschätzung. Auch in den kommenden Quartalen dürfte sich die Lage kaum bessern. Spannungen im Welthandel, die Umstellung auf emissionsfreie Fahrzeuge, der scharfe Wettbewerb in China und die weiterhin nötigen Investitionen in Software dürften für die kommenden zwölf bis 18 Monate die Geschäfte von Volkswagen belasten.

Moody's hatte erst im Oktober den Ausblick für sein Rating gesenkt. Mit "Baa1" kommt Volkswagen auf ein schlechteres Rating als BMW und Mercedes-Benz, die beide mit "A2" bewertet werden. Die Einstufung von Volkswagen liegt aber immer noch um drei Stufen über dem Niveau, ab dem Kredite als spekulativ eingestuft werden. Ein schlechteres Rating zieht für gewöhnlich höhere Zinsen bei der Aufnahme neuer Schulden nach sich.

