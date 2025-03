EQS-News: Ekosem-Agrar AG: Verkauf der Unternehmensanleihen erfolgreich vollzogen

EQS-News: Ekosem-Agrar AG / Schlagwort(e): Anleihe

Ekosem-Agrar AG: Verkauf der Unternehmensanleihen erfolgreich vollzogen



18.03.2025 / 09:37 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ekosem-Agrar AG: Verkauf der Unternehmensanleihen erfolgreich vollzogen

Inhaber der Anleihen 2012/2027 und 2019/2029 erhalten Kaufpreis von 300 EUR je Schuldverschreibung

Umsetzung der im Juni 2024 beschlossenen Restrukturierung der Anleihen damit abgeschlossen

Walldorf, 18. März 2025 – Die Ekosem-Agrar AG, bisherige deutsche Holdinggesellschaft der auf Milchproduktion in Russland ausgerichteten Unternehmensgruppe EkoNiva, hat den Verkauf der Unternehmensanleihen 2012/2027 (ISIN: DE000A1R0RZ5) und 2019/2029 (ISIN: DE000A2YNR08) an ein Special Purpose Vehicle (SPV) mit Sitz in Zypern erfolgreich abgeschlossen. Der Kaufpreis von 300,00 Euro je Schuldverschreibung wurde gestern über die Clearstream Banking AG an die Depotbanken transferiert. Die Auszahlung an die Anleihegläubiger kann je nach Depotbank noch wenige Tage in Anspruch nehmen.

Damit ist die von den Anleihegläubigerversammlungen am 3. bzw. 4. Juni 2024 beschlossene Anleiherestrukturierung durch Ablösung der Schuldverschreibungen vollzogen.

Stefan Dürr, Vorstand der Ekosem-Agrar AG. „Wir danken allen beteiligten Parteien für die erfolgreiche Abwicklung des Verkaufs der Unternehmensanleihen. Die Ablösung der Schuldverschreibungen hat viel Zeit und Geduld erfordert und wir freuen uns, dass es uns schließlich gelungen ist, das von den Anleihegläubigern im Sommer letzten Jahres beschlossene Restrukturierungskonzept erfolgreich umzusetzen.“



Über EkoNiva

Die Ekoniva Gruppe ist eines der größten russischen Agrarunternehmen. Mit einem Bestand von mehr als 248.000 Rindern (davon über 115.000 Milchkühe) und einer Milchleistung von 3.700 Tonnen Rohmilch pro Tag ist Ekoniva größter Milchproduzent des Landes. Die Gruppe kontrolliert eine landwirtschaftliche Nutzfläche von 632.400 Hektar und zählt darüber hinaus zu den führenden Saatgutherstellern Russlands. Gründer und Vorstand des Unternehmens ist Stefan Dürr, der seit Ende der 1980er Jahre in der russischen Landwirtschaft aktiv ist und deren Modernisierung in den letzten drei Jahrzehnten entscheidend mitgeprägt hat. Für seine Verdienste um den deutsch-russischen Agrar-Dialog wurde er 2009 mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Die Unternehmensgruppe ist mit ca. 15.500 Mitarbeitern in neun Verwaltungsgebieten in Russland vertreten.



Ekosem-Agrar Kontakt

Irina Makey // Ekosem-Agrar AG // Johann-Jakob-Astor-Str. 49 // 69190 Walldorf // T: +49 (0) 6227 3585 919 // E: irina.makey@ekosem-agrar.de



Presse / Investor Relations

Fabian Kirchmann, Jonas Schneider // IR.on AG // T: +49 (0) 221 9140 970 // E: presse@ekosem-agrar.de

18.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2102240 18.03.2025 CET/CEST