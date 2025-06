EQS-News: PANDION vermietet Büroflächen im OFFICEHOME Rise an den Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf

EQS-News: PANDION AG / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges

PANDION vermietet Büroflächen im OFFICEHOME Rise an den Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf



27.06.2025 / 07:00 CET/CEST

Köln/Düsseldorf, 27. Juni 2025

PANDION vermietet Büroflächen im OFFICEHOME Rise an den Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf

Mieter ist der Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf (SEBD), eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Landeshauptstadt Düsseldorf

Rund 4.700 Quadratmeter moderne Büroflächen in zentraler und urbaner Lage

Gebäude damit zu rund 50 Prozent vermietet

Der Kölner Projektentwickler PANDION (ISIN Unternehmensanleihe: DE000A289YC5) hat einen neuen Mietvertrag für sein Düsseldorfer Bürogebäude OFFICEHOME Rise an der Völklinger Straße geschlossen. Der langfristige Mieter ist der Stadtentwässerungsbetrieb Düsseldorf (SEBD). Die rund 4.700 Quadratmeter Mietfläche liegen im zweiten Obergeschoss des 17-geschossigen Bürogebäudes, das insgesamt über 35.000 Quadratmeter Mietfläche verfügt. Die Vermittlung des Mietvertrags erfolgte durch Cushman & Wakefield, der Mieter wurde bei der Konzeptionierung der Arbeitswelten sowie den bautechnischen Anforderungen durch das Workspace-Consulting-Unternehmen pro m² GmbH beraten.

„Die Entscheidung eines städtischen Unternehmens für unser Bürogebäude unterstreicht die besondere Qualität und Attraktivität unseres Projekts. Die Kombination aus zentraler, urbaner Lage, hochwertiger Architektur und flexibel gestaltbaren Flächen erfüllt die Ansprüche unterschiedlichster Nutzer*innen und spiegelt die anhaltend hohe Nachfrage nach modernen Arbeitsumgebungen wider“, so Sebastian Potz, Leiter Entwicklung Gewerbe bei PANDION.

„Wir freuen uns, ein neues, attraktiv gelegenes Bürogebäude in guter Anbindung an unsere Außenstandorte gefunden zu haben, um dort eine zukunftsfähige, moderne und offene Arbeitswelt für unsere aktuellen und zukünftigen Mitarbeitenden zu schaffen. Mit den neuen Räumlichkeiten und deren Gestaltung werden wir unserer Vision einer Arbeitswelt gerecht, die Kommunikation und sozialen Austausch fördert und die Attraktivität des SEBD als Arbeitgeber stärkt. Die Umsetzung des neuen Activity-Based-Working-Konzepts wird einen wichtigen Meilenstein in unserer Weiterentwicklung darstellen,“ sagt Janine Mentzen, kaufmännische Betriebsleitung des SEBD.

Die Bauarbeiten des OFFICEHOME Rise sind 2022 gestartet und befinden sich auf der Zielgeraden. Die ersten Mietflächen werden Ende 2025 an das Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen Ernst & Young übergeben. Das Gebäude erfüllt höchste Standards in Nachhaltigkeit und Energieeffizienz – belegt durch die DGNB-Gold-Zertifizierung, die Konformität mit der EU-Taxonomie sowie die Einhaltung des BEG 55-Standards. Unterstützt wird dies durch den Einsatz regenerativer Energiequellen zur Energieerzeugung und eine WiredScore-Platin-Zertifizierung für digitale Infrastruktur.

Repräsentativer Firmenstandort in urbaner Lage

Mit dem OFFICEHOME Rise entsteht in zentraler Lage zwischen Medienhafen und Lorettoviertel ein repräsentativer Neubau, der moderne Architektur mit hochwertigen Ausstattungsdetails verbindet. Das Bürogebäude prägt bereits heute die Skyline der Stadt und überzeugt mit einer exzellenten Verkehrsanbindung sowie einem Mobilitätskonzept, das auf aktuelle Anforderungen zugeschnitten ist – unter anderem mit einer transparenten Fahrradstation auf Straßenniveau, E-Ladeinfrastruktur und Car-Sharing-Angeboten. Die flexibel nutzbaren Mietflächen werden durch großzügige Gemeinschaftsbereiche ergänzt. Dazu zählen ein begrünter Innenhof, ein Dachgarten mit 360-Grad-Panoramablick über Düsseldorf sowie ein eigener Fitnessbereich – für ein modernes, attraktives Arbeitsumfeld.

Das OFFICEHOME Rise ist Teil einer umfassenden Quartiersentwicklung: Auf dem benachbarten Grundstück entsteht mit PANDION NEXT ein Wohnprojekt mit 91 Eigentumswohnungen, einer Kita sowie öffentlich gefördertem Wohnraum für Senior*innen. Ein begrünter, öffentlicher Boulevard verbindet beide Projekte und schafft zusätzliche Aufenthaltsqualität.

Weitere Informationen unter: www.officehome.de/rise

Über die PANDION AG

Die PANDION AG mit Sitz in Köln befasst sich seit 2002 mit der Entwicklung, Realisierung und dem Vertrieb hochwertiger Wohnprojekte. Seit 2014 baut das Unternehmen sein Engagement im Gewerbebereich stetig aus. Das inhabergeführte Immobilienunternehmen entwickelt Grundstücke an seinem Hauptstandort sowie in Bonn, Düsseldorf, München, Berlin und Stuttgart. Insgesamt plant und baut PANDION deutschlandweit derzeit rund 4.100 hochwertige Wohnungen sowie 14 größere Büroobjekte unter der Dachmarke PANDION OFFICEHOME. Das Verkaufsvolumen beträgt insgesamt über 6,1 Milliarden Euro, davon rund 3,4 Milliarden Euro im Segment Wohnen. Die PANDION AG beschäftigt insgesamt über 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an den Standorten Köln, München, Berlin und Stuttgart.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



