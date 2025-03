Trump will Dienstag geheime Akten zum Kennedy-Mord veröffentlichen

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will am Dienstag bislang geheime Dokumente zum Mord an John F. Kennedy veröffentlichen.

"Die Menschen haben jahrzehntelang darauf gewartet", sagte Trump am Montag zu Reportern bei einem Besuch im Kennedy Center in Washington. Seine Regierung wolle rund 80.000 Akten-Seiten im Zusammenhang mit dem ehemaligen Präsidenten Kennedy der Öffentlichkeit zugänglich machen. "Es wird sehr interessant werden," ergänzte Trump. Trump will später auch bislang geheime Dokumente zum Attentat auf den Bürgerrechtler Martin Luther King Jr. freigeben.

Vor allem die Ermordung von Kennedys 1963 fasziniert die amerikanische Öffentlichkeit seit Jahrzehnten. Obwohl offizielle Untersuchungen Lee Harvey Oswald als Einzeltäter ausweisen, glauben viele Amerikaner an eine Verschwörung. Bereits während seiner Amtszeit von 2017 bis 2021 hatte Trump eine ähnliche Ankündigung gemacht und tatsächlich einige Dokumente im Zusammenhang mit der Ermordung veröffentlicht. Letztlich beugte er sich jedoch dem Druck von CIA und FBI und hielt einen Großteil der Dokumente mit Verweis auf nationale Sicherheitsbedenken unter Verschluss.

(Bericht von Gram Slattery, geschrieben von Birgit Mittwollen, redigiert von Ralf Bode. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)