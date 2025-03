ANALYSE-FLASH: RBC senkt Gea Group auf 'Sector Perform' - Ziel auf 52 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Gea von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft und das Kursziel von 54 auf 52 Euro gesenkt. Es sei ein steiniger Weg zu den Zielen der "Mission 30", schrieb Analyst Sebastian Kuenne in seiner am Freitag vorliegenden Neubewertung. Er verwies auf den guten Lauf der Aktien, die erstmals wieder auf Augenhöhe mit dem Industrials-Sektor lägen./ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.03.2025 / 00:36 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.03.2025 / 00:45 / EDT

