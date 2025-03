Parfümeriekette Douglas senkt Prognosen für laufendes Geschäftsjahr

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Die Parfümeriekette Douglas senkt wegen einer nachlassenden Konsumstimmung ihre Prognosen für das laufende Geschäftsjahr 2024/25.

Unter dem Strich erwarte Douglas nur noch ein Ergebnis von rund 175 Millionen Euro, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Donnerstagabend mit. Zuvor waren 225 bis 265 Millionen Euro anvisiert worden. Bei den Konzernumsatzerlösen geht Douglas nun von rund 4,5 Milliarden Euro nach zuvor 4,7 bis 4,8 Milliarden Euro aus. Die im Zuge der weltweiten makroökonomischen und politischen Unsicherheiten ohnehin eingetrübte Verbraucherstimmung habe sich seit Februar weiter verschlechtert und zu einem zunehmenden Rückgang der Kundenfrequenz in Filialen und online geführt.

"Wir müssen uns dieser neuen Situation stellen und passen deshalb unsere Guidance für das laufende Geschäftsjahr an. Wir haben bereits eine Reihe an Maßnahmen eingeleitet, um unsere Performance zu stabilisieren", sagte Douglas-Chef Sander van der Laan. Die derzeitige Verschlechterung der Nachfrage betreffe insbesondere die Märkte in Deutschland und Frankreich und damit die zwei wichtigsten Einzelmärkte des Unternehmens. Das eingetrübte Marktumfeld habe Umsatz und Rohgewinn im zweiten Quartal des laufenden Geschäftsjahres beeinträchtigt. Die mittelfristigen Prognosen würden derzeit überprüft.

