EQS-News: PATRIZIA gibt vorläufige Finanzergebnisse für das GJ 2024 im Rahmen der erwarteten Prognose bekannt und schlägt eine Dividendenerhöhung auf 0,35 EUR je Aktie vor

EQS-News: PATRIZIA SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

PATRIZIA gibt vorläufige Finanzergebnisse für das GJ 2024 im Rahmen der erwarteten Prognose bekannt und schlägt eine Dividendenerhöhung auf 0,35 EUR je Aktie vor



24.03.2025 / 07:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EBITDA von 45,1 Mio. EUR (+3,4% ggü. Vorjahr1) erheblich durch das für Umsatzerlöse herausfordernde Umfeld, Kosteneffizienzmaßnahmen und durch sonstige Erträge beeinflusst

Die Assets under Management (AUM) waren im GJ 2024 leicht rückläufig, wurden aber durch anhaltendes Interesse der Kunden an Real Assets und Ankäufe von 1,8 Mrd. EUR unterstützt

Vorgeschlagene Dividende je Aktie von 0,35 EUR (+2,9% ggü. Vorjahr) wird durch eine starke Bilanz unterstützt

Prognose für das EBITDA im GJ 2025 von 40,0 – 60,0 Mio. EUR impliziert ein moderates Wachstum der Umsatzerlöse und einen verstärkten Fokus auf Kosteneffizienz, was zu einer höheren Ergebnisqualität führt

Augsburg, 24. März 2025. PATRIZIA, ein führender Investment Manager für Real Assets, hat heute vorläufige, ungeprüfte Finanzergebnisse für das GJ 2024 veröffentlicht. Das Unternehmen hat ein EBITDA von 45,1 Mio. EUR (GJ 20231: 43,6 Mio. EUR) erzielt, was in der Mitte der prognostizierten Bandbreite liegt.

Die Gebühreneinnahmen insgesamt beliefen sich auf 264,1 Mio. EUR (GJ 2023: 312,4 Mio. EUR), wobei die Verwaltungsgebühren von 228,4 Mio. EUR (GJ 2023: 251,1 Mio. EUR) die leicht rückläufige Entwicklung der Assets under Management sowie niedrigere Gebühren aus Development- und Fremdkapitaldienstleistungen für Kunden widerspiegeln. Während die Transaktionsgebühren nahezu unverändert blieben, gingen die leistungsabhängigen Gebühren aufgrund der unverändert geringen Transaktionsaktivität in Real Assets stark zurück. Netto-Erträge aus den Verkäufen des Eigenbestands und Co-Investments in Höhe von 1,2 Mio. EUR (GJ 2023: 6,7 Mio. EUR) sowie sonstige Erträge in Höhe von 41,0 Mio. EUR (GJ 2023: 20,6 Mio. EUR) trugen im Geschäftsjahr 2024 wesentlich zum EBITDA bei. Als Reaktion darauf hat das Unternehmen seine Maßnahmen zur Kosteneinsparung erfolgreich vorangetrieben und die Aufwandsposten um 30,0 Mio. EUR auf 250,3 Mio. EUR (GJ 2023: 280,3 Mio. EUR) gesenkt, während die Personalaufwendungen sowohl im GJ 2023 als auch im GJ 2024 Sondereffekte enthielten, die sich aus der angepassten Bilanzierungsmethode im Zusammenhang mit Earn-Out-Verbindlichkeiten ergaben.

Erfolgreiche Straffung der Organisationsstruktur zur Stärkung der Zusammenarbeit und Leistung

Das Unternehmen entwickelte eine neue mittelfristige Strategie 2030 und straffte erfolgreich ihre organisatorische Struktur im Jahr 2024 um sich als bevorzugter smart Real Asset Player zu positionieren. Die neue Organisationsstruktur mit der Schaffung einer integrierten Investment Division soll die cross-divisionale Zusammenarbeit fördern und das Verantwortungsbewusstsein innerhalb der Organisation stärken und den Fokus auf weitere Fortschritte bei der Umsetzung einer leistungsorientierten Kultur richten. Dies beinhaltete Reorganisationsmaßnahmen, die das EBITDA insgesamt in Höhe von 10,9 Mio. EUR belasteten und damit unterhalb des Niveaus des Vorjahres lagen (GJ 2023: 15,8 Mio. EUR).

Der den Anteilseignern der Muttergesellschaft zurechenbare Konzernjahresüberschuss stieg im Geschäftsjahr 2024 deutlich auf 12,6 Mio. EUR (GJ 2023: -4,3 Mio. EUR).

Zunehmende Kundenaktivität in der zweiten Jahreshälfte 2024

Investitionen in Real Assets sind angesichts sich stabilisierender Märkte und insgesamt sinkender Zinssätze wieder attraktiver geworden. Die Kundennachfrage stieg im Laufe des Jahres 2024 an, was zu einer deutlich höheren Fundraising-Aktivität führte, wobei sich das eingeworbene Eigenkapital auf fast 1,0 Mrd. EUR verdoppelte (GJ 2023: 0,5 Mrd. EUR). Im Vergleich zu den vor 2023 verzeichneten Fundraising-Niveaus war die Gesamtaktivität jedoch immer noch vergleichsweise niedrig. Angetrieben durch die aktive Nutzung der vorhandenen offenen Eigenkapitalzusagen reduzierte sich der Betrag der offenen Eigenkapitalzusagen, die für Investitionen in den verwalteten Fonds zur Verfügung stehen, zum 31. Dezember 2024 auf 1,3 Mrd. EUR (30. September 2024: 1,7 Mrd. EUR).

Die Assets under Management (AUM) zeigten im Rahmen der Erwartungen einen leichten Rückgang von 1,5% auf 56,4 Mrd. EUR (31. Dezember 2023: 57,3 Mrd. EUR). Trotz der insgesamt schwachen Marktaktivität blieb PATRIZIA mit Investments von 1,8 Mrd. EUR ein aktiver Investor für seine Kunden im Bereich Infrastruktur und Immobilien. Demgegenüber beliefen sich die vereinbarten Verkäufe für Kunden auf 1,1 Mrd. EUR, was zu einem gesamten Transaktionsvolumen von 2,9 Mrd. EUR (GJ 2023: 3,4 Mrd. EUR) führte. Insgesamt bewirkte dies einen positiven Nettoeffekt auf die Assets under Management (organisches Wachstum) von 0,7 Mrd. EUR. Das Transaktionsvolumen konnte jedoch die negativen Bewertungseffekte von -0,9 Mrd. EUR (GJ 2023: -2,7 Mrd. EUR) und Rückzahlungen an Investoren von -0,6 Mrd. EUR nicht ausgleichen, was zu einem Rückgang der gesamten Assets under Management im Vergleich zum Vorjahr führte.

Über alle Anlageklassen hinweg wieder in Wachstumsmodus schalten

PATRIZIA erwartet, dass 2025 ein entscheidendes Jahr für die Rückkehr zum Wachstum auf dem Weg zur Erreichung von mehr als 100 Mrd. EUR Assets under Management bis zum Jahr 2030 sein wird. Basierend auf der bereits in der zweiten Hälfte des Jahres 2024 beobachteten allmählichen Verbesserung wird erwartet, dass die Investmentaktivität im GJ 2025 weiter an Dynamik gewinnt. Zu den unterstützenden Faktoren gehören die Stabilisierung der Bewertung von Real Assets und der Inflation sowie ein günstigeres Zinsumfeld, das zu verbesserten Risiko-Ertrags-Verhältnissen führen sollte – insbesondere bei Investitionen im Bereich Real Estate „Value Add“ und Infrastruktur.

Auf der Grundlage der aktualisierten Strategie beabsichtigt PATRIZIA, ihr attraktives Angebot an Real Assets weiter auszubauen, wobei der Schwerpunkt auf großen, skalierbaren, diskretionären Flaggschiff-Fonds in den Bereichen Immobilien und Infrastruktur liegt. Auf diese Weise strebt das Unternehmen eine weitere Verbesserung ihrer Ertragslage an, indem sie einen höheren Anteil wiederkehrender Gebühreneinnahmen erzielt, was die Widerstandsfähigkeit und Profitabilität des Unternehmens fördert.

Prognose für das Geschäftsjahr 2025

PATRIZIA geht davon aus, dass die Assets under Management zum Jahresende 2025 in einer Bandbreite zwischen 58,0 – 62,0 Mrd. EUR liegen werden, was auf ein günstigeres Marktumfeld zurückzuführen ist, wobei die größere Nachfrage nach Investitionen in Immobilien und Infrastruktur zu einem höheren Investitionsvolumen führen sollte. Das Unternehmen geht davon aus, dass sie das Fundraising in ihren fünf wichtigsten Wachstumsbereichen vorantreiben wird: Living, Value-Add, Re-Infra & Smart City Solutions, europäische Infrastruktur und ihre unabhängige Plattform Advantage Investment Partners.

Neben der Absicht, die Effizienz ihrer Plattform durch die Optimierung von Prozessen und Systemen in allen Anlageklassen weiter zu verbessern, wird das Unternehmen auch im Jahr 2025 weiterhin die Kosteneffizienz im Fokus behalten.

Das EBITDA wird im Geschäftsjahr 2025 in einer Bandbreite zwischen 40,0 – 60,0 Mio. EUR erwartet, bei einer verbesserten Ertragslage im Kerngeschäft. Das Unternehmen beabsichtigt, dies durch eine schrittweise Erhöhung der Gebühreneinnahmen insgesamt und weitere Effizienzmaßnahmen zu erreichen. Insgesamt sollten diese operativen Verbesserungen zu einer EBITDA Marge in einer Bandbreite zwischen 15,2 – 20,8% führen.

Anhaltend starke Bilanzkennzahlen ermöglichen die siebte Erhöhung der Dividende pro Aktie in Folge

Der Verwaltungsrat der PATRIZIA SE wird den Aktionären auf Vorschlag der geschäftsführenden Direktoren der Gesellschaft eine Dividende je Aktie für das GJ 2024 in Höhe von 0,35 EUR vorschlagen. Der Vorschlag berücksichtigt die anhaltend starken Bilanzkennzahlen der Gesellschaft. Wenn die Hauptversammlung im Juni 2025 diesem Vorschlag zustimmt, würde dies die siebte Erhöhung der Dividende je Aktie in Folge bedeuten.

Kommentare der geschäftsführenden Direktoren

Asoka Wöhrmann, CEO von PATRIZIA SE, sagte: „In unserer Welt im Wandel wird die wirtschaftliche und soziale Veränderung von vier mächtigen DUEL-Megatrends angetrieben: Digital, Urban, Energy und Living Transition. Wir werden uns auf fünf wichtige Wachstumsbereiche konzentrieren, die unsere Wachstumsdynamik im nächsten Zyklus beschleunigen werden: Living, Value Add, europäische Infrastruktur, RE-Infra und unsere unabhängige Multi-Manager-Plattform Advantage Investment Partners. Technologie ist ein wichtiger Treiber für alle Megatrends und die Konvergenz von Immobilien und Infrastruktur. Unsere Expertise bei technologiegetriebenen Investitionen und unsere Fähigkeit, Investitionen in Immobilien und Infrastruktur zu bündeln, werden uns als bevorzugten Partner für zukunftsorientierte Portfolios auszeichnen und unser Wachstum im Jahr 2025 und darüber hinaus vorantreiben.“

Martin Praum, CFO von PATRIZIA SE, fügt hinzu: „Wir haben unsere Kostenbasis im Jahr 2024 sehr effektiv gesteuert und werden uns weiterhin auf die Effizienz der Plattform konzentrieren, um die Ertragslage und Rentabilität unseres Unternehmens im Jahr 2025 zu verbessern. Wir erwarten eine Rückkehr zu organischem Wachstum bei den Assets under Management, basierend auf einem anziehenden Interesse insbesondere institutioneller Investoren an Investitionsmöglichkeiten in Real Assets. Gleichzeitig werden wir uns darauf konzentrieren, unsere Bilanzstärke und finanzielle Flexibilität zu sichern.“

Link zur Präsentation zu den vorläufigen Finanzergebnissen: https://ir.patrizia.ag/de/



1Ergebniswirksame Anpassung der Vorjahreszahlen im GJ 2023 sorgten für Änderungen von EBITDA, Personalaufwand und sonstigen Erträgen.



Überblick über vorläufige Ergebnisse

1 Angepasste Zahlen

2 Die Berechnung der AUM basiert in der Regel auf externen Bewertungsgutachten zum jeweiligen Stichtag. Für einzelne Produkte oder spezifische Plattformen (d.h. Fund of Funds, Infrastruktur) werden die Zahlen des Vorquartals einschließlich einer Hochrechnung zum Stichtag verwendet. Die Komponente Barmittel/Liquidität spiegelt hauptsächlich das Vorquartal wider.

PATRIZIA: Ein führender Partner für globale Real Assets

Seit 41 Jahren bietet PATRIZIA weltweit Investitionsmöglichkeiten in Immobilien- und Infrastrukturanlagen für institutionelle, semi-professionelle und private Investoren. PATRIZIA verwaltet ein Vermögen von über 55 Mrd. EUR und beschäftigt rund 900 Mitarbeiter an 26 Standorten weltweit. PATRIZIA engagiert sich seit 1984 für Kinder in Not, seit 1992 in enger Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis in Deutschland für die Nachsorge schwerstkranker Kinder und seit 1999 durch die Unterstützung der PATRIZIA Stiftung. Die PATRIZIA Stiftung hat in den letzten 25 Jahren mehr als 750.000 Kindern und Jugendlichen weltweit Zugang zu Bildung, Gesundheitsversorgung und einem sicheren Zuhause verschafft, um ihnen die Chance auf ein besseres, selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Weitere Informationen finden Sie unter www.patrizia.ag und www.patrizia.foundation

Kontakt:

Tobias Ender

Associate Director Investor Relations

Phone:+49 69 643505-1443

Mobile: +49 151 50822434

investor.relations@patrizia.ag

24.03.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2104736 24.03.2025 CET/CEST