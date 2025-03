Goldpreis steigt wieder Richtung Rekordhoch – Trumps Zollpläne bewegen Anleger

Der Goldpreis steigt wenige Stunden nach Ankündigung neuer Strafzölle durch den US-Präsidenten Donald Trump wieder in Richtung des Rekordhochs bei rund 3.057 Dollar. Aus Sorge vor den nicht absehbaren Auswirkungen des Zollstreits auf die Weltwirtschaft könnte das Edelmetall weiter profitieren. Zudem dürften Anleger die Reaktion der Europäischen Union (EU) abwarten.

Trump kündigt neue Strafzölle an: 25 Prozent auf importierte Autos

Donald Trump hat seinen jüngsten Drohungen nun Taten folgen lassen. Die USA wollen ab dem 2. April zusätzliche Zölle in Höhe von 25 Prozent auf alle Autos erheben, welche nicht in den USA gefertigt wurden. Zudem könnten auch weitere Zölle folgen, auch auf Einzelteile von Autos.

Trump versicherte, dass besagte Zölle nicht verhandelbar, sondern „dauerhaft“ seien.

Die die zusätzlichen Einnahmen wollen die USA mehrere Milliarden an Dollar einnehmen, um so Steuern zu senken und Schulden begleichen zu können. Demnach wolle er auch den heimischen Automobilsektor wieder groß machen. „Das ist sehr aufregend. Es wird zum Bau neuer Autowerke führen. Zahlen, wie wir sie nie gesehen haben. Auch bei den Jobs“, sagte Trump. Allerdings räumte er auch ein: „Das wird ein bisschen dauern.“