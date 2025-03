Investitionen in Marketing bremsen H&M - Umsatz legt nur leicht zu

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

London (Reuters) - Der Umsatz des Textileinzelhändlers H&M ist im ersten Quartal nur schleppend gewachsen.

Der Umsatz legte von Dezember bis Februar um zwei Prozent auf 55,3 Milliarden Schwedische Kronen (5,16 Milliarden Euro) zu, wie der Konzern am Donnerstag mitteilte. Analysten hatten mehr erwartet. Die operative Marge fiel auf 2,2 von 3,9 Prozent. Eine Zunahme bei den Preisnachlässen, Marketingausgaben und "negative externe Faktoren" hätten die Profitabilität belastet, begründeten die Schweden den Rückgang.

"Unsere Umsätze und Erträge im Quartal waren etwas schwächer als geplant - aber das erste Quartal ist für uns das niedrigste Quartal des Jahres in Bezug auf Umsatz und Marge, und wir sind zuversichtlich für die Zukunft", sagte Konzernchef Daniel Erver. Er leitet H&M seit etwas mehr als einem Jahr und versucht, mit Investitionen in Marketing gegen Konkurrenten wie Zara aus Spanien und Shein aus China zu bestehen. So engagierte der Konzern etwa Popstar Charli XCX im vergangenen Jahr, um seine Mode zu vermarkten. Für die Frühjahr-/Sommer-Kollektion heuerte er die Sängerinnen Tyla und FKA Twigs an.

Erver sagte, die Einbußen bei der Profitabilität durch Investitionen dürften im zweiten Quartal geringer ausfallen. Zudem sollten sich dann die Verbesserungen im H&M-Sortiment für Damen niederschlagen.

