Tesla Aktie profitiert – Mercedes-Benz-Aktie unter Druck – Zollpolitik im Fokus

Die jüngste Ankündigung neuer Zölle auf Autoeinfuhren in die USA durch Donald Trump hat für reichlich Bewegung im Automobilsektor gesorgt. Während etwa die Tesla Aktie leicht profitieren kann, geht es für die Papiere der Mercedes-Benz Group abwärts. Trump hatte am späten Mittwochabend Zölle auf entsprechende Vehikel in Höhe von 25 Prozent angekündigt. Anleger dürften neben weiteren möglichen Maßnahmen nun insbesondere eine Gegenreaktion der Eurozone fürchten.

Autozölle dürften Branche umtreiben – Zölle für Autoteile sollen auch folgen

Die Ankündigung neuer Zölle auf Autoimporte in die USA hat die Branche stark aufgewühlt. Am 3. April sollen entsprechende Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autos und leichte Nutzfahrzeuge gelten. Spätestens ab dem 3. Mai sollen auch Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Autoteile in Kraft treten, welche in die USA importiert werden.

„Wenn Sie Ihr Auto in den Vereinigten Staaten bauen, gibt es keinen Zoll“, sagte Trump.