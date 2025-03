EQS-News: Wasserstoff-Innovation für den sofortigen Einsatz

EQS-News: A.H.T Syngas Technology N.V. / Schlagwort(e): Produkteinführung

Wasserstoff-Innovation für den sofortigen Einsatz

Kontinuierliche Abscheidung von Wasserstoff aus Gasgemischen

Vielfältige Anwendungsgebiete

Positiver Ergebnisbeitrag durch den Bereich Wasserstoff ab 2026

Bonn/Eindhoven, 31. März 2025 – Die A.H.T. Syngas Technology N.V. („AHT“, ISIN NL0010872388, WKN A12AGY), ein führendes Unternehmen im Bereich dezentraler, klimaförderlicher Biomassekraftwerke, hat einen entscheidenden Meilenstein in der Entwicklung der Wasserstofftechnologie erreicht. Über ihre Beteiligung an der FHT Hydrogen Separation GmbH treibt AHT die innovative Wasserstoffgewinnung weiter voran.

Grundlage der FHT-Technologie ist das patentierte Ferro-Hy-Tunnel-Verfahren („FHT-Verfahren“), das eine effiziente Trennung von Wasserstoff aus Gasgemischen ermöglicht. Durch jahrelange Forschung und Entwicklung an einer Pilotanlage – in Zusammenarbeit mit der TH Köln, gefördert durch das Zentrale Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) unter der Leitung von Prof. Christian Malek – konnte das Verfahren nun so weiterentwickelt werden, dass es im kontinuierlichen Betrieb einsetzbar ist.

„„Diese Innovation ist ein echter Mehrwert für die Wasserstoffindustrie“, erklärt AHT-CEO Gero Ferges. „Das FHT-Verfahren kann sowohl in bestehende Projekte als auch in völlig neue Anwendungen an den Schnittstellen der Wasserstoffindustrie eingebracht werden. So lässt sich beispielsweise Wasserstoff hochrein aus dem Erdgasnetz gewinnen und eine Versorgung der Mobilität sicherstellen – eine von vielen Einsatzmöglichkeiten.“

Die Nachfrage ist bereits da: Erste Anfragen für FHT-Anlagen liegen vor, und weitere Projekte befinden sich in der Abwicklung. AHT erwartet, dass diese und insbesondere die anderen bahnbrechenden Aktivitäten im Wasserstoffbereich in den kommenden Jahren zu einer erheblichen Umsatzsteigerung führen werden und bereits 2026 positiv zum Konzernergebnis beitragen.

Über A.H.T. Syngas Technology N.V.

A.H.T. Syngas Technology N.V. ist ein in den Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse (Segment Basic Board) einbezogenes Unternehmen, das klimaförderliche dezentrale Biomassekraftwerke plant und errichtet. Zugrunde liegt das sogenannte Doppelfeuerverfahren zur Synthesegasherstellung, das eine hocheffiziente Energieerzeugung ermöglicht. Mit seinen innovativen und nachhaltigen Lösungen trägt AHT zur Gestaltung der globalen Energiewende und der Verringerung von Treibhausgasemissionen bei.

