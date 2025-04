Volkswagen steigert US-Absatz deutlich

RESTON (dpa-AFX) - Der Autobauer Volkswagen hat den Absatz in den USA im ersten Quartal deutlich gesteigert. Die Zahl der verkauften Fahrzeuge sei um 7,1 Prozent auf 87.915 Fahrzeuge gestiegen, teilte das Unternehmen am Dienstag in Reston mit. Die Verkäufe von Taos und Jetta trieben das Wachstum der Marke mit einem Anstieg an./jha/bek