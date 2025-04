Teslas Absatz in China gesunken

Der US-Elektroautobauer Tesla hat neben starken Rückgängen in Europa auch in China zuletzt Absatzeinbußen verzeichnet.

Nach Daten des chinesischen Automobilverbandes CPCA vom Mittwoch sanken die Verkäufe im März in China um 11,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat auf knapp 79.000 Fahrzeuge. Im ersten Quartal verkaufte Tesla mit knapp 173.000 Stück gut ein Fünftel weniger seiner in China produzierten Autos, die zum Teil nach Europa exportiert werden. Die seit Februar in China erhältliche neue Version des Bestsellers Model Y legte zuletzt allerdings deutlich zu mit anderthalb Mal so vielen Auslieferungen im März wie im Vormonat.

Während in Europa das Befremden von Kunden über das politische Engagement von Firmenchef Elon Musk an der Seite von US-Präsident Donald Trump ein Bremsklotz für Tesla ist, dürfte es in China vor allem die starke heimische Konkurrenz mit vielen neuen Modellen sein. Chinas größter E-Autobauer BYD steigerte den Absatz im März um 23 Prozent auf rund 371.000 Pkw, wobei neben reinen E-Autos auch Plug-in-Hybride mitgezählt sind. Analysten von Counterpoint Research prognostizieren, dass BYD in diesem Jahr Tesla als weltweit führenden E-Autobauer überholen wird.