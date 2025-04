Hunderte Menschen demonstrieren gegen Tesla-Chef Musk

BERLIN (dpa-AFX) - Hunderte Menschen haben vor einem Tesla -Ausstellungsraum in Berlin gegen den US-Milliardär Elon Musk protestiert. Die Polizei sprach von etwa 250 Teilnehmern, die Veranstalter von Hunderten. Zu der Kundgebung in Berlin hatten unter anderem Campact, Fridays for Future und das Bündnis "Tesla den Hahn abdrehen" aufgerufen.

Ziel der Veranstalter ist es nach eigenen Angaben, die Bewegung gegen den US-Regierungsberater Musk und sein Unternehmen Tesla in Deutschland groß zu machen. "Elon Musk darf nicht weiter ungehindert demokratische Strukturen untergraben", sagte Caro Weber von der Initiative "Tesla den Hahn abdrehen".

Der Polizei zufolge gab es eine Freiheitsbeschränkung. Eine Person hatte ein Transparent dabei, auf dem Fotos von Elon Musk zu sehen waren, wie er eine Hitlergruß-ähnliche Geste zeigt. Ob das Zeigen des Plakats eine Straftat sei, werde geprüft, sagte ein Sprecher der Polizei.

Die Kritik an Tesla-Chef Elon Musk hat seit dem Beginn seiner Berater-Tätigkeit für US-Präsident Donald Trump stark zugenommen. Musk ist von Trump beauftragt worden, die Regierungsausgaben zu senken, und führte drastische Kürzungen durch - ohne politisches Mandat.

Unter dem Schlagwort #TeslaTakedown wird Protest gegen Musk laut. Es gibt Boykottaufrufe und immer wieder Protestaktionen an Tesla-Standorten in verschiedenen Ländern. Die Protestierenden in Berlin sprachen von einem Angriff Musks auf die Demokratie./aky/DP/nas