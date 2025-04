Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: Wüstenrot & Württembergische AG - von Montega AG 07.04.2025 / 10:18 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Unternehmen: Wüstenrot & Württembergische AG ISIN: DE0008051004 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 04.04.2025 Kursziel: 21,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Christoph Hoffmann W&W will 2025 zurück in die Spur - Dividende konstant W&W hat jüngst Q4-Zahlen veröffentlicht, die unseren Erwartungen entsprachen. Dabei konnte der Konzern das Ergebnis im Vergleich zum schwachen Q3 deutlich steigern und hat die von uns erwartete Ergebnis-Run-Rate für '25 fast erreicht. Nachdem 2024 von außerordentlich hohen Schäden und inflationsbedingten Kostensteigerungen bei den Schadenfällen geprägt war, erwartet W&W in 2025 bei normalisierten Schadenfällen ein 'deutlich steigendes' Konzernergebnis und berichtete von einer guten Neugeschäftsdynamik in den ersten beiden Monaten des laufenden Geschäftsjahres. Die Dividende wurde wie erwartet bei 0,65 EUR je Aktie belassen und dürfte angesichts des auch in 2025 noch unterdurchschnittlichen Ergebnisniveaus u.E. auch im nächsten Jahr bei 0,65 EUR je Aktie liegen. Darüber hinaus gab W&W bekannt, dass der seit 2020 amtierende CFO Alexander Mayer die Gruppe verlassen wird. Auf ihn folgt ab Juli 2025 Herr Matthias Bockg, der seit 2019 CFO der Wüstenrot Bausparkasse ist. [Tabelle] Sachversicherung in Q4 mit Gewinnbeitrag - Deutlicher Ergebnissprung in '25 erwartet: Während die hohen Schäden in der Sachversicherung in 9M/24 für den deutlichen Gewinneinbruch im Konzern verantwortlich waren, konnte das Segment in Q4/24 erneut die Gewinnzone erreichen (24 Mio. EUR ggü.-2 Mio. EUR im Vj.). Im Zuge der signifikanten Prämienerhöhungen gehen wir in 2025 weiterhin davon aus, dass sich das Segmentergebnis in 2025 deutlich erholen wird, setzen hierbei jedoch auch ein durchschnittliches Schadenaufkommen voraus. Vertragliche Servicemarge (VSM) der Personenversicherung bleibt dank positiver Bewertungseffekte konstant: Das Ergebnis der Personenversicherung lag in Q4 mit 12 Mio. EUR wie erwartet weiter auf hohem Niveau. Die VSM blieb in Q4 sowie im GJ insbesondere aufgrund positiver Bewertungseffekte i.H.v. 54 Mio. EUR konstant bei 1,6 Mrd. EUR und übersteigt die aktuelle MCap von 1,2 Mrd. EUR deutlich. Die VSM aus dem FY-Neugeschäft lag mit 48 Mio. EUR knapp über dem Vj. von 47 Mio. EUR und konnte die realisierte VSM von 102 Mio. EUR erneut nicht gänzlich kompensieren. Geringere Kostenbasis und Normalisierung der Zinsstrukturkurve dürfte Ergebnisniveau im Segment Wohnen mittelfristig treiben: Mit einem Segmentergebnis von 16 Mio. EUR im FY (Vj.: 55 Mio. EUR) und -18 Mio. EUR in Q4 (Vj.: 16 Mio. EUR) konnte der Geschäftsbereich nicht an das Vorjahr anschließen. Dies ist trotz eines um 50 Mio. EUR höheren sonstigen Ergebnisses durch ein um 154 Mio. EUR geringeres Veräußerungsergebnis bedingt, da im Vorjahr dank des rapiden Zinsanstiegs hohe Gewinne erzielt werden konnten. Mit der seit Jahresanfang beobachtbaren Normalisierung der Zinsstrukturkurve und einem für Bausparkassen insgesamt weiter positivem Zinsniveau dürfte sich das Ergebnisniveau von Wüstenrot in den nächsten zwei Jahren sukzessive erholen. Einen weiteren positiven Faktor dürfte ab H2/25 der Wegfall von u.E. knapp acht-stelligen jährlichen Kosten für den Wechsel des Kernbankensystems sowie der Wegfall für die Kosten des aktuellen Parallelbetriebs der beiden Systeme darstellen. Fazit: W&W dürfte das Ergebnis in '25 von niedrigem Niveau aus deutlich steigern, wird u.E. aber unterhalb des historisch definierten Ergebniskorridors von 220-250 Mio. EUR bleiben, die u.E. erneut in '26 erreicht werden dürfte. Wir bestätigen Rating und Kursziel. 