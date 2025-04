Siemens - Vorsichtige Chancen nach dem Rückschlag

Die letzten Handelstage hatten es an den internationalen Aktienmärkten in sich. Die Siemens-Aktie stellt da keine Ausnahme dar. Von dem Anfang März erreichten Rekordlevel bei 245 EUR ging es zuletzt bis auf nur noch gut 160 EUR zurück. Solche scharfen Kurseinbrüche gehen oftmals mit einem starken Anstieg der Volatilität einher. Letzteres macht Anlagezertifikate regelmäßig besonders attraktiv. Was ganz allgemein gilt, wird im konkreten Fall durch die charttechnische Entwicklung noch zusätzlich untermauert. So musste das Papier im Tagesbereich zuletzt diverse Abwärtsgaps hinnehmen, was für eine absolute Extremsituation spricht. In die gleiche Kerbe schlagen der überverkaufte Wert des RSI bzw. der trendfolgende MACD. Letzterer notiert so niedrig wie zuletzt 2020 und damit auf dem zweittiefsten Stand der Historie. Eine wichtige Unterstützungszone stellt die Kombination aus dem Tief vom August 2024 (150,68 EUR) und der 200-Wochen-Linie (akt. bei 150,63 EUR) dar. Die horizontale Marke bei 120 EUR (Hoch von 2017/Tief vom August 2024) stellt indes so etwas wie einen „worst case“-Rückzugsbereich dar. Die untenstehenden Discount-Zertifikate berücksichtigen die genannten Unterstützungen.

Siemens (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Siemens

Quelle: LSEG, tradesignal²

