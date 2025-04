Präsident: Indonesien will etwa 1.000 vom Krieg betroffene Palästinenser aufnehmen

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Jakarta (Reuters) - Indonesien will seinem Präsidenten Prabowo Subianto zufolge vom Krieg im Gazastreifen stark betroffene Palästinenser vorübergehend aufnehmen.

"Wir sind bereit, die Verwundeten, die Traumatisierten und die Waisen zu evakuieren", sagte Prabowo am Mittwoch und fügte hinzu, dass die Betroffenen so lange in Indonesien bleiben könnten, bis sie sich vollständig von ihren Verletzungen erholt hätten und die Lage im Gazastreifen für ihre Rückkehr sicher sei. Indonesien wolle seine Rolle bei der Suche nach einer Lösung des Konflikts verstärken, so der Präsident, der gerade zu einer Auslandsreise aufbrach, die ihn auch in die Türkei, nach Ägypten und Katar führen wird. Prabowo schätzte, dass sein Land etwa 1.000 Menschen aufnehmen werde. Er habe seinen Außenminister angewiesen, rasch mit der palästinensischen Seite und anderen Parteien zu erörtern, wie die Betroffenen nach Indonesien gebracht werden könnten.

Das mehrheitlich muslimisch geprägte Land hatte bereits im vergangenen Jahr angekündigt, bei Bedarf Friedenstruppen in den Gazastreifen zu entsenden. Jakarta setzt sich für eine Zwei-Staaten-Lösung ein und hat humanitäre Hilfe geschickt.

