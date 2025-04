ANALYSE-FLASH: Goldman belässt Walmart auf 'Buy' - Ziel 106 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Walmart nach einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 106 US-Dollar belassen. Dass das Online-Geschäft rascher als erwartet in Schwung komme, sei ermutigend, schrieb Analystin Kate McShane in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Einzelhändler profitiere weiterhin von seiner Größe bei gleichzeitig großer Flexibilität./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.04.2025 / 01:04 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

