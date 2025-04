Trading-Chance Rohöl: Lücke zu Gold schließen?

Werbung

Zwischen einzelnen Märkten bestehen fundamentale Korrelationen, die Anleger und Trader gewinnbringend nutzen können, wenn sie eine Ineffizienz zwischen zwei in einem kausalen Verhältnis zueinander stehenden Märkten identifizieren. Konkret hat sich eine historisch seltene Diskrepanz zwischen dem Goldpreis und Rohöl entwickelt, aus der sich eine Trading-Chance eröffnet.

Gold wird hauptsächlich als Inflations-Hedge (Absicherung) verstanden. Es wird als eine Art sicherer Hafen gesehen, mit dem man in Zeiten allgemein steigender Preise, besonders im Rohstoffbereich, ein hartes, robustes Asset besitzt. Rohöl wiederum ist ein ganz wesentlicher Treiber von Inflation, da es in sehr vielen wirtschaftlichen Prozessen von Produktion und Transport beteiligt ist. Darum erleben wir immer wieder, dass eines der beiden Assets vorweg läuft, bald darauf das andere jedoch folgt und die entstandene Ineffizienz verringert oder gänzlich schließt.

Gold/Rohöl-Ratio

Im Chart sehen wir im oberen Feld den Ölpreis (WTI Crude Oil) seit 1984 bis heute. Darunter (Magenta-Farben) ist die Ratio zwischen Gold und Rohöl zu sehen. Die Ratio stellt dar, wie viel teurer der Goldpreis gegenüber dem Ölpreis ist oder anders ausgedrückt: wie viele Einheiten Öl man für eine Einheit Gold kaufen könnte.

Von 1984 bis 2020 bewegte sich das Verhältnis der beiden Märkte zueinander in einer sehr stabilen Bandbreite, die sich von einer unteren Extrem-Zone zwischen 7 und 11 bis hin zur oberen Extrem-Zone zwischen 26 und 32 erstreckte. Mit dem kurzen, aber heftigen Öl-Crash 2020 in dessen Verlauf der Preis des „Schwarzen Goldes“ auf MINUS 38 Dollar absank, gab es erstmals einen Ausreißer aus der üblichen Range.

Grundsätzlich zeigen hohe Ratio-Werte eine relative Unterbewertung von Öl in Relation zu Gold an. Im Chart haben wir die jeweiligen lokalen Hochs der Ratio mit senkrecht-gestrichelten Linien markiert. Achten Sie darauf, was nach diesen extremen Ratio-Werten passierte: der Ölpreis stieg ausnahmslos immer (meist sogar kräftig) an. Gegenwärtig haben wir den zweithöchsten Ratio-Wert zwischen Gold und Rohöl, der jemals gemessen wurde. Um die Ratio abzusenken müsste entweder Gold stärker fallen (als Öl) oder Rohöl relativ gesehen stärker steigen, als Gold. Aus der historischen Erfahrung heraus ist ein Anstieg von Rohöl deutlich wahrscheinlicher. Entsprechend eröffnet sich eine Long-Chance auf WTI Crude Oil.

Intermarkets positiv bis Juli

Bei Gold sind Inflation und Anleihenrenditen permanente Haupteinflussfaktoren, die bei der Preisbildung wirken. Wir nutzen diesen Intermarket-Einfluss für unseren Forecast, der die groben zu erwartenden Schwünge des Edelmetalls vorzeichnet.

Laut Forecast (der 2,5 Jahre in die Zukunft reicht) sollte Gold zwischen Februar 2024 und Juli 2025 steigen. Die Intermarkets sind demnach noch fast vier Monate positiv. Solange dies der Fall ist, ist unsere interne Vorgehensweise die, Positionen bei Rücksetzern und neuen Verlaufshochs aufzustocken. Nachdem wir jüngst einen spürbaren Rücksetzer im Gold hatten, und bei 3000 Dollar ein Support (vom Optionsmarkt ausgehend) gelegen ist, halten wir einen neuerlichen Einstieg Long in Gold für sehr attraktiv und in der Situation angemessen.

Wenn wir die Intermarkets für Gold mit ins Kalkül ziehen und auch den intakten Trend berücksichtigen, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich der Bullenmarkt des beliebten Edelmetalls fortsetzen wird. Würde Rohöl nicht mit- und gar stärker nachziehen, so käme es zu einer erneuten Ausweitung der Ratio. Umso wahrscheinlicher erscheint demnach eine Erholung des Ölpreises.

Open End Turbo Long Optionsschein auf WTI Crude Oil

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Unlimited Turbo Long Optionsschein der BNP Paribas für Sie ausgesucht. Das Produkt hat K.O.-Schwelle und Basispreis jeweils bei 49,832 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 60,07 USD ergibt sich somit ein Hebel von 10,44. Wir haben das Produkt so ausgewählt, dass der K.O. unweit des benötigten Stop-Loss gelegen ist. Im Produkt ist ein Stop-Loss von 2,0 Euro sinnvoll. Die WKN lautet PH7X7C.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 65 und 73 USD

Unterstützungen: 42 und 55 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf WTI Crude Oil

