EQS-News: Konzernabschluss 2024 veröffentlicht; Rekordwachstum und deutlich positives EBITDA

Konzernabschluss 2024 veröffentlicht; Rekordwachstum und deutlich positives EBITDA



Konzernumsatz auf 21,0 Mio. EUR deutlich gestiegen (+41,8%)

Großkundensegment als Treiber, Mittelstandsgeschäft unterproportional gewachsen

EBITDA mit 762 TEUR deutlich positiv, durch veränderten Produkt-Mix und planmäßige Verringerung der aktivierten Eigenleistungen aber leicht rückläufig (-88 TEUR)

SaaS-Angebot mit zunehmenden Registrierungszahlen als Basis für geplante Rückkehr zu gewohnter Dynamik im Mittelstandsgeschäft

Neue Aufträge im Großkundengeschäft im letztjährigen Umfang nicht wiederholbar, deshalb für 2025 insgesamt deutlich geringeres Wachstum (+2,5 bis +5%) erwartet.

Weiterstadt, 11.04.2025.

Die Binect AG (ISIN: DE000A3H2135) veröffentlicht heute den konsolidierten IFRS-Konzernabschluss für das Geschäftsjahr 2024 und bestätigt die guten vorläufigen Zahlen. Unter dem Aspekt des Wachstums betrachtet war 2024 das mit Abstand erfolgreichste Jahr der Firmengeschichte. Die Profitabilität blieb leicht unter dem Vorjahresniveau, weil die gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Herausforderungen des Berichtsjahres Auswirkungen auf den Umsatz-Mix und damit auch auf die Marge hatten. Mit einer starken Produkt-Suite auf Basis der ONE-Plattform verfügt Binect aber über ein sehr gutes SaaS-Angebot mit zunehmenden Registrierungszahlen, das die Grundlage für weiteres profitables Wachstum bilden soll.

„Mit einem Umsatzwachstum von 42% gegenüber dem Vorjahr ist Binect ein Outperformer im Hybridpostmarkt. Insgesamt zeigt die Geschäftsentwicklung, dass Binect robust aufgestellt ist und markt- und konjunkturbedingte Schwächen in einem Segment oder Teilmarkt mit Erfolgen und Wachstum in anderen Teilmärkten ausgleichen und überkompensieren kann. Ziel ist es natürlich, im Mittelstandssegment 2025 wieder deutlich stärker zu wachsen. Als Self-Service-Lösung gibt „Binect ONE Business“ Unternehmen eine sehr niedrigschwellige Einstiegsmöglichkeit und liefert die Basis für ein Upselling in höherwertige Angebote. Die Gewinnung von Partnern bleibt auch 2025 ein zentraler Fokus beim Aufbau einer Plattform für Geschäftskommunikation, von der Kunden mehr erwarten dürfen als die reine Übertragung von Geschäftspost vom Versender zum Empfänger und bei der die Substitution des physischen Versands mit Umsatz- und Ergebniswachstum einhergeht“, kommentiert Vorstand Dr. Frank Wermeyer Lage und Aussichten der Binect-Gruppe.

Ertrags-

, Finanz- und Vermögenslage

Insgesamt wurden auf Konzernebene im Berichtszeitraum Umsatzerlöse in Höhe von 20.962 TEUR (Vorjahr: 14.781 TEUR) erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bedeutet dies einen Anstieg um 41,8%. Anders als in den Vorjahren war das Großkundengeschäft der Hauptwachstumstreiber. Im Mittelstandsgeschäft war das gesamte Umfeld im Jahr 2024 hingegen geprägt von großer Unsicherheit, die zu einer nachlassenden Investitionsbereitschaft auch bei Digitallösungen geführt hat. Der Umsatz mit den sogenannten strategischen Produkten für den Mittelstand lag mit 10.528 TEUR deshalb nur geringfügig über dem Vorjahreswert (10.390 TEUR). Entsprechend sank erstmals der Anteil am Gesamtumsatz und belief sich im Berichtszeitraum auf 50% (Vorjahr: 70%). Im OEM-Geschäft mit der Deutsche Post AG (E-Postbusiness Box) war, wie in den Vorjahren, ein rückläufiger Sendungsmengentrend zu verzeichnen. Dieser wirkte sich aufgrund der vertraglich vereinbarten Mindestumsatzschwelle jedoch nicht merklich auf die Geschäftszahlen aus.

Weil das sehr stark gewachsene Großkundengeschäft eine deutlich geringere Marge erwirtschaftet, als das im Berichtszeitraum nur leicht gewachsene Mittelstandsgeschäft, veränderte sich mit dem Umsatz-Mix auch der Margen-Mix. Ergebnisseitig resultierte dies in einem leichten Rückgang des EBITDA auf 762 TEUR (Vorjahr: 850 TEUR). Dabei ist zu berücksichtigen, dass die aktivierten Eigenleistungen 2024 um 790 TEUR unter dem Vorjahreswert lagen. Das EBIT reduzierte sich insbesondere aufgrund der stark gestiegenen Abschreibungen von 353 TEUR im Vorjahr auf 23 TEUR in 2024 und das Ergebnis vor Ertragssteuern (EBT) verringerte sich entsprechend auf 14 TEUR (Vorjahr: 330 TEUR). Unter Berücksichtigung der latenten Steuern von +73 TEUR (Vorjahr: -232 TEUR) wurde für das Geschäftsjahr 2024 ein Konzernergebnis nach Steuern erzielt, das mit +87 TEUR nur geringfügig unter dem Vorjahresniveau von +98 TEUR lag.

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit war im Berichtszeitraum mit 541 TEUR (Vorjahr: 973 TEUR) erneut klar positiv. Dass der hohe Vorjahreswert nicht erreicht wurde, war insbesondere auf den stichtagsbedingten Anstieg der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen zurückzuführen. Der Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit ging im Jahr eins nach der Fertigstellung der ONE-Plattform wie geplant deutlich zurück auf -353 TEUR (Vorjahr: -1.117 TEUR) und der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit belief sich auf -113 TEUR (Vorjahr: -143 TEUR). Der Finanzmittelfonds erhöhte sich zum 31.12.2024 damit auf 2.316 TEUR (31.12.2023: 2.241). Die Konzern-Eigenkapitalquote verringerte sich durch die Verlängerung der Bilanzsumme zum Jahresende auf den immer noch hohen Wert von 61,6% (31.12.2023: 71,8%).

Ausblick

Binect hat 2024 bewiesen, dass das Geschäft nicht zuletzt durch die Abdeckung verschiedener Geschäftsfelder robust aufgestellt ist und auch auf ein sehr schwieriges Marktumfeld reagieren kann. Der Fokus der Binect liegt aber ganz klar auf den Wachstumspotenzialen im Geschäft mit smarten SaaS-Lösungen für das ganzheitliche digitale Management eingehender und ausgehender Dokumente. Im Geschäftsjahr 2025 soll das Geschäft mit den Produkten und Angeboten im Mittelstandssegment deshalb wieder deutlich wachsen. Erste Erfolge zeigen sich in der Zunahme der Buchungen am unteren Teil des Marktes. Wichtig für die Erreichung der Wachstums- und Profitabilitätsziele ist aber insbesondere die Kundengewinnung im mittleren Marktsegment, in dem weiter ein sehr attraktives Potenzial für die ONE- und Enterprise-Lösungen bei Kommunen, Kreisen, weiteren Behörden, Wohnungsunternehmen und -verwaltern, Krankenkassen, Kliniken, Energieversorgern etc. gesehen wird. Im öffentlichen Sektor konnte Binect Ende 2024 und Anfang 2025 bereits mehrere Ausschreibungen für sich entscheiden, die Rückenwind für die Ziele im laufenden Geschäftsjahr geben.

Sorgen bereitet unverändert die gesamtwirtschaftliche Lage. Die deutsche Wirtschaft leidet unter strukturellen Problemen, die kurzfristig kaum nachlassen werden. Dazu kommen die großen geo- und handelspolitischen Unsicherheiten, die insbesondere die Exportwirtschaft belasten. Trotz andauernder Wirtschaftsschwäche planen gemäß einer aktuellen Bitkom-Umfrage jedoch viele Unternehmen im laufenden Jahr wieder verstärkt in ihre digitale Transformation zu investieren. Ob sich insbesondere das Mittelstandssegment tatsächlich aus seiner Passivität befreit und Investitionen in die Digitalisierung und das Management von Geschäftspost freigibt, bleibt abzuwarten. Der Start in das Geschäftsjahr 2025 war für Binect trotz der weiterhin schwierigen Rahmenbedingungen insgesamt ordentlich. Im Januar wurde ein über dem prognostizierten Trend liegender Umsatz erzielt. Die Kundenzugänge sind insbesondere bei den Binect ONE-Varianten erfreulich.

Das Binect-Management wird diese Entwicklungen natürlich beobachten und alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um die Unternehmensziele für 2025 zu erreichen, aber auch die strategischen Weichenstellungen konsequent vornehmen. Auf Basis der bisherigen Entwicklung und unter Berücksichtigung der genannten Herausforderungen rechnet der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit einem Umsatzwachstum in Höhe von 2,5 bis 5%. Dabei ist zu berücksichtigen, dass der 2024er Umsatzsprung im Großkundensegment in dieser Form nicht wiederholbar ist, und auch Einmalaufträge zum Wachstum beigetragen haben. Getragen werden dürfte das Wachstum stattdessen wieder von den margenstärkeren Mittelstandsprodukten, für die mit einem Zuwachs im zweistelligen Prozentbereich eine Rückkehr zur früheren Dynamik erwartet wird. Entsprechend geht die Gesellschaft für das EBITDA im laufenden Jahr von einem leicht überproportionalen Anstieg aus.

Der vollständige Konzernabschluss 2024 steht auf der IR-Website der Binect AG unter www.binect.com zum Download zur Verfügung. Im heutigen Conference Call um 10:30 Uhr (

https://anmeldung.csn.de/bankm-binect-20250411

) wird der Vorstand die einzelnen Zahlen und den Ausblick der Binect-Gruppe genauer erläutern.

