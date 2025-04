Original-Research: International School Augsburg AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: International School Augsburg AG - von GBC AG 11.04.2025 / 09:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu International School Augsburg AG Unternehmen: International School Augsburg AG ISIN: DE000A2AA1Q5 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 19,50 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Cosmin Filker, Matthias Greiffenberger Kapazitätserweiterung ist die Grundlage für steigende Schülerzahl und steigenden Geschäftsumfang Die International School Augsburg AG (kurz: ISA) hat den Wachstumstrend der vergangenen Schul-/Geschäftsjahre auch im Geschäftsjahr 2023/2024 fortgesetzt. Auf Basis der zu Schuljahresbeginn auf 349 (VJ: 336) gestiegenen Zahl der eingeschriebenen Schülerinnen und Schüler wurde der Gesamtumsatz um 8,1 % auf einen neuen Rekordwert von 7,31 Mio. EUR (VJ: 6,77 Mio. EUR) gesteigert. Aufgrund der hohen Nachfrage stieg die Zahl der eingeschriebenen Schülerinnen und Schüler im Jahresverlauf sogar auf 369, ebenfalls ein neuer Rekordwert. Darüber hinaus dürfte die ISA im aktuellen Inflationsumfeld auch von der Erhöhung der Schulgelder profitiert haben. Parallel zum Anstieg des Gesamtumsatzes erhöhten sich die betrieblichen Aufwendungen, hier insbesondere der Personalaufwand, auf 5,40 Mio. EUR (VJ: 4,86 Mio. EUR). Für den Schulbetrieb ist der Personalaufwand typischerweise die wesentliche Kostenposition und dieser ist durch die Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie sowie durch allgemeine Gehaltssteigerungen höher ausgefallen. Dennoch spiegeln sich die höheren Gesamterträge in einem dynamischen Anstieg des EBITDA um 22,5 % auf 0,63 Mio. EUR (VJ: 0,51 Mio. EUR) wider. Auch der Periodenüberschuss in Höhe von 0,19 Mio. EUR (VJ: 0,17 Mio. EUR) partizipiert an der insgesamt positiven Geschäftsentwicklung der ISA. In unserer bisherigen Studie (siehe Studie vom 29.07.2024) hatten wir ein Ergebnis nach Steuern von 0,19 Mio. EUR prognostiziert, was einer Punktlandung entspricht. Die zukünftige Umsatz- und Ergebnisentwicklung der ISA hängt insbesondere von der Entwicklung der Schülerzahlen ab. Hier sind die Kapazitäten am derzeitigen Schulstandort im Augsburger Norden weitgehend ausgeschöpft. Noch in diesem Jahr wird die ISA mit dem Bau eines neuen Schulcampus (ehemaliges Paul-Klee-Gymnasium) in Gersthofen beginnen. Nach einer Bauzeit von 24 Monaten soll der neue Campus zum Schuljahr 2027/28 bezogen werden. Mit Gesamtkosten von 40 bis 42 Mio. EUR verfügt die ISA über eine nachvollziehbare Finanzierungsplanung. Bis zum Einzug in den neuen Schulcampus wird die ISA voraussichtlich die Kapazitäten durch den Einsatz von Schulcontainern vorübergehend erhöhen. Ein sprunghafter Anstieg der Schülerzahlen ist jedoch erst mit dem Bezug des neuen Campus zu erwarten. Wir haben dies in unserer Prognose modelliert und gehen von 380 Schülern im laufenden Schuljahr aus, die bis zum Umzug auf 405 Schüler ansteigen werden. Ab dem Schuljahr 2027/28 erwarten wir einen sprunghaften Anstieg der Schülerzahlen auf 510 am Ende unseres Planungszeitraums (GJ 2031/32) und liegen damit noch deutlich unter der möglichen Kapazität von 560. Analog dazu kalkulieren wir mit einem sukzessiven Anstieg des Gesamtumsatzes. Ab dem Geschäftsjahr 2025/26 dürfte die ISA zudem mit den ersten Arbeiten am neuen Standort beginnen, was mit entsprechenden Aufwendungen (FK-Aufnahme/Abschreibungen) verbunden sein dürfte. Daher rechnen wir bis zum Bezug des neuen Standorts in den Geschäftsjahren 2026/27 sowie 2027/28 sogar mit einem leichten Rückgang des Jahresergebnisses. Ab dem Geschäftsjahr 2028/2029 erwarten wir aufgrund geringerer Abschreibungen bzw. geringerer FK-Aufwendungen wieder einen deutlichen Anstieg des Jahresüberschusses und damit eine nachhaltige Steigerung des Jahresergebnisses. Im Rahmen des DCF-Bewertungsmodells haben wir ein neues Kursziel in Höhe von 19,50 EUR (bisher: 19,50 EUR) ermittelt. Auf Basis des aktuellen Kurses bewerten wir die Aktie weiterhin mit KAUFEN. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32218.pdf

Kontakt für Rückfragen: GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de

Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (1,4,5a,6a,7,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung

Datum und Zeitpunkt der Fertigstellung der Studie: 10.04.2025 (08:35 Uhr) Datum und Zeitpunkt der ersten Weitergabe: 11.04.2025 (09:00 Uhr)