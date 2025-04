^WATERFORD, Irland, April 13, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Minimum Deposit Casinos

(https://www.minimumdepositcasinos.org/) (MDC), ein führendes globales Casino- Ressourcenportal und Geschäftsbereich der OneTwenty Group, hat eine neue Analyse veröffentlicht, die die potenziellen Auswirkungen des Handelskriegs zwischen den USA und China auf die globale Online-Casino-Branche beleuchtet. Da die Spannungen zwischen den beiden großen Volkswirtschaften eskalieren, warnt MDC davor, dass die Auswirkungen weit über die asiatischen Casino-Aktien hinausgehen und die Infrastruktur, auf denen die Online-Glücksspielplattformen basieren, weltweit beeinträchtigen könnten. Casinobetreiber, die stark in Asien engagiert sind, wie Melco Resorts und Las Vegas Sands, mussten einen Rückgang ihrer Aktienkurse um bis zu 9,8 % hinnehmen. Indessen haben auch in den USA ansässige Unternehmen wie Wynn Resorts und MGM International deutliche Rückgänge zu verzeichnen. Die Analyse der Experten von MDC legt jedoch nahe, dass dies nur die Spitze des Eisbergs sein könnte. ?Die ersten Auswirkungen werden nicht von den Glücksspielgesetzen ausgehen, sondern von den Verwerfungen in der Technologie- und Finanzwelt", so ein führender Analyst bei MDC. ?Online-Casinos sind auf internationale Zahlungsnetzwerke, Cloud-Hosting und Fintech-Tools angewiesen. Wenn diese ins Kreuzfeuer geraten, werden das die Spieler und Betreiber überall zu spüren bekommen." In dem Bericht von MDC werden potenzielle Risiken wie verzögerte Auszahlungen, Währungsschwankungen, strengere Finanzvorschriften und höhere Kosten für Cloud- basierte Vorgänge beschrieben. Während Aktien von physischen Casinos kurzfristige Einbrüche hinnehmen müssen, könnte die digitale Glücksspielwelt vor einer längerfristigen Umstrukturierung stehen. Trotz der Ungewissheit wird MDC auch weiterhin die Trends beobachten und die Spielerinnen und Spieler über die Anpassung der Branche an die sich wandelnde Weltwirtschaft informieren. Über MDC MDC, ein Geschäftsbereich der OneTwenty Group, ist ein globales iGaming- Ressourcenportal, das die vertrauenswürdigsten und zuverlässigsten Online- Casinos überprüft und Spielern empfiehlt. MDC analysiert jeden Aspekt von Online-Casinos, von der Überprüfung der Glücksspiellizenzen bis hin zu Sicherheit, verantwortungsvollem Glücksspiel und fairen Spielpraktiken, bevor sie den Spielern empfohlen werden. Kontakt-E-Mail: jonathan@onetwentygroup.com °