Trump: China hat Zollvereinbarung mit den USA "total verletzt"

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump hat mit einem Beitrag auf seiner Social-Media-Plattform Truth Social den Zollstreit mit China erneut angefacht.

China habe, was für manche vielleicht nicht überraschend sei, das Abkommen mit den USA vollständig verletzt, postete der Republikaner am Freitag auf der Plattform. "So viel zum Thema NETTER KERL!," fügte er hinzu.

Das Ringen um die Rechtmäßigkeit der von Trump betriebenen Zollpolitik wogt inzwischen hin und her und schürt Unruhe an den Börsen. Nachdem am Mittwoch ein US-Bundesgericht den Großteil der von Trump verhängten Zölle für ungültig erklärt hatte, setzte am Donnerstag ein Berufungsgericht diese Blockade vorerst wieder aus.

