Batteriehersteller CATL schafft wieder Umsatzplus - Gewinn schnellt hoch

Peking (Reuters) - Der chinesische Batteriezellhersteller CATL hat nach fünf Quartalen mit Umsatzverlusten in Folge wieder Wachstum geschafft.

Die Erlöse legten im ersten Quartal um 6,2 Prozent zu auf umgerechnet 10,2 Milliarden Euro, wie aus Börsenunterlagen vom Montag hervorgeht. Der Gewinn schnellte zugleich um fast ein Drittel nach oben auf knapp 1,7 Milliarden Euro. Das ist das größte Gewinnplus seit fast zwei Jahren. CATL strebt derzeit einen Börsengang in Hongkong an. Insidern zufolge will das Unternehmen, das unter anderem mit Volkswagen, BMW und Mercedes-Benz zusammenarbeitet, dabei mindestens fünf Milliarden US-Dollar einnehmen. Es wäre damit der größte Börsengang in Hongkong seit vier Jahren. Eine Erstnotiz ist den Insidern zufolge im zweiten Quartal zu erwarten.

