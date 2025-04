EQS-News: Mutares platziert erfolgreich 910.000 Aktien (EUR 30,9 Mio.) der Steyr Motors AG – Anteilsbesitz an Steyr Motors sinkt auf 40,1 %

EQS-News: Mutares SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

Mutares platziert erfolgreich 910.000 Aktien (EUR 30,9 Mio.) der Steyr Motors AG – Anteilsbesitz an Steyr Motors sinkt auf 40,1 %



14.04.2025 / 07:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mutares platziert erfolgreich 910.000 Aktien (EUR 30,9 Mio.) der Steyr Motors AG – Anteilsbesitz an Steyr Motors sinkt auf 40,1%

München, 14. April 2025 – Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat im Rahmen eines Accelerated Bookbuilding-Verfahrens erfolgreich 910.000 Aktien ihrer Beteiligung an der Steyr Motors AG (ISIN AT0000A3FW25) („Steyr“) bei qualifizierten Investoren platziert. Das entspricht rund 17 % der ausstehenden Aktien der Steyr Motors AG. Der Mutares im Rahmen dieser Transaktion zufließende Bruttoerlös beläuft sich auf EUR 30,9 Mio.

Mutares hat am 18. März 2025 vor dem Hintergrund der Entscheidung im Deutschen Bundestag zur Änderung des Grundgesetzes und der damit verbundenen Möglichkeit zur Stärkung der deutschen Rüstungsindustrie sowie aufgrund der sehr starken Nachfrage nach Aktien der Steyr Motors AG beschlossen, den Streubesitz der Steyr Motors AG zu erhöhen. Mit der erfolgreichen Platzierung ist es gelungen, die Aktionärsbasis weiter zu diversifizieren und bestehenden Investoren die Möglichkeit zum Ausbau ihrer Beteiligung zu geben sowie für neue Investoren eine Einstiegsmöglichkeit zu schaffen. Inklusive der seit 18. März erfolgten börslichen und außerbörslichen Platzierungen hat Mutares insgesamt ca. 1,6 Millionen Aktien von Steyr Motors erfolgreich veräußert. Die gesamten Bruttoerlöse aus allen Aktienverkäufen belaufen sich auf insgesamt rund EUR 74,0 Mio.

Durch die signifikante Ausweitung des Streubesitzes verbessert sich die Liquidität der Steyr-Motors-Aktie im börslichen Handel deutlich. Die erhöhte Handelbarkeit stärkt die Sichtbarkeit des Unternehmens am Kapitalmarkt und macht die Aktie für ein breiteres Investorenpublikum attraktiver – ein wichtiger Schritt für die weitere Kapitalmarktpositionierung von Steyr Motors.

Die Mutares SE & Co. KGaA unterliegt nach dem Vollzug der Umplatzierung einer Lock-Up-Verpflichtung von 180 Tagen und bleibt mit einem Anteil von 40,1 % weiterhin signifikant an Steyr Motors beteiligt und begleitet das Unternehmen auch künftig bei seiner strategischen Weiterentwicklung. Das Geschäft von Steyr Motors ist geprägt von einer anhaltend hohen Nachfrage nach Hochleistungsmotoren für einsatzkritische Anwendungen insbesondere im Bereich Defense, aber auch für zivile Anwendungen. Steyr Motors steht dank eines Auftragsbestands mit Reichweite bis 2027 in Höhe von fast EUR 200 Mio. vor einer Phase mit hohem Wachstum und hoher Profitabilität mit einem EBIT-Margen-Ziel von deutlich über 20 %.

Johannes Laumann, CIO von Mutares, kommentiert: „Die erfolgreiche Transaktion untermauert einmal mehr die Fähigkeit von Mutares, signifikante Wertsteigerungen im Portfolio zu realisieren. Das hohe Investoreninteresse ist ein Beleg für die Attraktivität von Steyr Motors am Kapitalmarkt. Wir freuen uns über den Erfolg und die Wertsteigerungen und den Mittelzufluss für unsere Aktionäre. Auch nach der Reduktion unserer Beteiligung werden wir signifikant am Wachstum und am Erfolg von Steyr Motors partizipieren.“



Unternehmensprofil der Mutares SE & Co. KGaA

Die Mutares SE & Co. KGaA, München (www.mutares.com), erwirbt als börsennotierte Private-Equity-Holding mit Büros in München (HQ), Amsterdam, Bad Wiessee, Chicago, Frankfurt, Helsinki, London, Madrid, Mailand, Mumbai, Paris, Shanghai, Stockholm, Warschau und Wien Unternehmen in Umbruchsituationen, die ein deutliches operatives Verbesserungspotenzial aufweisen und nach einer Stabilisierung und Neupositionierung wieder veräußert werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wird ein Konzernumsatz von EUR 5,7 Mrd. bis EUR 6,3 Mrd. erwartet. Davon ausgehend soll der Konzernumsatz bis 2025 auf ca. EUR 7 Mrd. und bis 2028 auf EUR 10 Mrd. ausgebaut werden. Mit dem Portfoliowachstum steigen auch die Umsatzerlöse aus Beratungsleistungen und Management Fees, die gemeinsam mit den Dividenden aus dem Portfolio und Exit-Erlösen der Mutares-Holding zufließen. Auf dieser Basis wird für das Geschäftsjahr 2024 ein Jahresüberschuss in der Holding von EUR 108 Mio. bis EUR 132 Mio., für das Geschäftsjahr 2025 von EUR 125 Mio. bis EUR 150 Mio. und für das Geschäftsjahr 2028 von EUR 200 Mio. erwartet. Vorstand und Aufsichtsrat halten gemeinsam mehr als ein Drittel aller stimmberechtigten Mutares-Anteile. Die Aktien der Mutares SE & Co. KGaA werden im Regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Kürzel „MUX“ (ISIN: DE000A2NB650) gehandelt und gehören seit Dezember 2023 dem Auswahlindex SDAX an.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Mutares SE & Co. KGaA

Investor Relations

Telefon: +49 89 9292 7760

E-Mail: ir@mutares.de

www.mutares.com

Ansprechpartner Presse Deutschland

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Susan Hoffmeister

Telefon: +49 89 125 09 0333

E-Mail: sh@crossalliance.de

www.crossalliance.de

Ansprechpartner Presse Frankreich

CLAI

Matthieu Meunier

Telefon: +33 06 26 59 49 05

E-Mail: matthieu.meunier@clai2.com

Ansprechpartner Presse Vereinigtes Königreich

14:46 Consulting

Tom Sutton

Telefon: +44 7796 474940

E-Mail: tsutton@1446.co.uk

14.04.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2116660 14.04.2025 CET/CEST