Das scheinbar völlig planlose Zoll-Hin-und-Her nimmt am Wochenende seinen Lauf. Anscheinend weiß in der US-Regierung eine Hand nicht, was die andere macht. Die Verunsicherung der Anleger wird dadurch eher verstärkt als beseitigt und damit könnte ein weiterer Plan, die Renditen nach unten zu bringen, kläglich scheitern.

Volatilität bleibt wohl das Wort der Woche. Besonders wichtig sind die angekündigten Veränderungen selbstverständlich für Apple. Die Analysten sind sich hier uneins, wie es weitergehen kann. Martin schaut auf die unmittelbare Reaktion des Marktes.

Die Saison der Quartalsberichte ist traditionell am Freitag mit einigen großen Banken gestartet. Martin blickt auf die Gewinnberichte von Wells Fargo, Morgan Stanley und JPMorgan.

Für Palantir-Anleger gibt es gute Nachrichten. Es scheint sich zu bewahrheiten, dass die Tätigkeit des DOGE in den USA eher positiv als negativ für den Experten der Implementierung von künstlicher Intelligenz sein dürfte.

