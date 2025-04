Beiersdorf wächst zu Jahresbeginn langsamer - Prognose bestätigt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Konsumgüterhersteller Beiersdorf hat nach den Rekordmarken der Vergangenheit zum Jahresstart an Wachstumstempo verloren.

Der organische Umsatz sei im ersten Quartal um 3,6 Prozent auf 2,7 Milliarden Euro gewachsen, erklärte der Dax-Konzern am Dienstag. Vor Jahresfrist stand hier noch ein Plus von 7,3 Prozent in den Büchern. Ihre Prognose für 2025 bekräftigten die Hamburger.

Das Geschäft mit Hautpflegemitteln und Kosmetika legte von Januar bis März um 2,3 Prozent auf 2,3 Milliarden Euro zu, die kleinere Sparte Tesa wuchs rasant um 10,7 Prozent auf 441 Millionen Euro. Die Kernmarke Nivea verbuchte ein Wachstum von 2,5 Prozent, die kriselnde Luxusmarke La Prairie schrumpfte dagegen erneut.

Für 2025 stellte Beiersdorf weiter ein organisches Umsatzwachstum von vier bis sechs Prozent in Aussicht. Die operative Umsatzrendite soll dabei leicht steigen. Es bleibe aber vor allem kurzfristig nur schwer abzuschätzen, wie die aktuellen globalen Unsicherheiten das Vertrauen der Verbraucher und die Geschäftsentwicklung beeinflussten: "Beiersdorf beobachtet die Situation genau, um diesen Herausforderungen strategisch zu begegnen und so weiter nachhaltig zu wachsen."

