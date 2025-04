EQS-News: Dr. Greger & Collegen: Krypto-Investments als Falle - Professioneller Betrug auf dem Vormarsch

Emittent / Herausgeber: Dr. Greger & Collegen / Schlagwort(e): Rechtssache

Dr. Greger & Collegen: Krypto-Investments als Falle - Professioneller Betrug auf dem Vormarsch



15.04.2025

München, 15.04.2025 - Immer mehr Verbraucher geraten ins Visier professionell organisierter Betrüger, die mit vermeintlich lukrativen Krypto-Investments werben. Über täuschend echt gestaltete Webseiten, Social-Media-Kanäle und gefälschte Medienberichte wird gezielt Vertrauen aufgebaut – mit dem Ziel, Anleger zur Überweisung hoher Geldbeträge zu bewegen. Häufig entsteht dabei der Eindruck eines seriösen, sicheren Angebots mit außergewöhnlichen Gewinnchancen.



Tatsächlich verbirgt sich dahinter in vielen Fällen ein ausgeklügelter Betrug. Die investierten Gelder fließen in undurchsichtige Strukturen ab, meist ins Ausland. Eine Rückholung ist zwar schwierig – aber nicht aussichtslos.



Jetzt handeln – bevor es zu spät ist



Wenn Sie den Verdacht haben, Opfer eines Krypto-Betrugs geworden zu sein, ist schnelles und strukturiertes Vorgehen entscheidend. Idealerweise nehmen Sie bereits vor Erstattung einer Strafanzeige Kontakt mit uns auf. So können wir frühzeitig alle erforderlichen Schritte einleiten und typische Fehler vermeiden.



Unsere Leistungen im Überblick



Unsere Kanzlei begleitet Sie bei der rechtlichen Aufarbeitung Ihres Falls – umfassend, diskret und mit der nötigen Expertise. Je nach Situation arbeiten wir eng mit spezialisierten IT-Forensikern zusammen. Zu unseren Leistungen zählen unter anderem:

Sichtung und Sicherung relevanter Unterlagen und digitaler Spuren

Rechtliche Bewertung des Sachverhalts

Kommunikation mit Strafverfolgungsbehörden und Finanzaufsicht

Unterstützung bei der Einbindung Ihrer Rechtsschutzversicherung

Kontaktaufnahme mit Banken und Zahlungsdienstleistern zur Kontosperrung und Rückabwicklung von Zahlungen



Warum frühe rechtliche Beratung entscheidend ist



In Fällen von Krypto-Betrug zählt jede Stunde. Je schneller geeignete Maßnahmen ergriffen werden, desto größer sind die Chancen, finanzielle Schäden zu begrenzen oder Rückflüsse zu erreichen, so Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht Dr. Stephan Greger. Auch typische Fehler bei der Anzeigeerstattung oder im Kontakt mit Betrügern lassen sich durch frühzeitige anwaltliche Beratung vermeiden.



Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung



Unsere Kanzlei verfügt über fundierte Erfahrung im Umgang mit komplexen Betrugsfällen rund um Krypto-Investments. Wir agieren zielgerichtet, rechtlich versiert und mit dem notwendigen technischen Verständnis – stets mit dem Anspruch, Ihre Interessen bestmöglich zu vertreten.



Sprechen Sie uns an – wir beraten Sie vertraulich und kompetent.

Kontakt:

Rechtsanwälte Dr. Greger & Collegen

Weltenburger Straße 70

81677 München

Tel.: 089 / 49009218

Web: www.dr-greger.de und www.anlegerrechte24.de

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



