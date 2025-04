DAX® - Das "Gründonnerstags-Phänomen"

Der DAX® hat gestern seine Erholung fortgesetzt und den kurzfristigen Abwärtstrend (aktuell: 21.247 Punkte) ins Visier genommen. Bei einem Schlusskurs von 21.254 Punkten ist der Durchbruch aber noch keine ausgemachte Sache, zumal der Index heute Morgen mit Abschlägen in den Tag starten dürfte. Der freundliche Wochenauftakt (bislang +4,3 %) passt grundsätzlich aber zu dem Phänomen der „Osterrally“, auf das wir morgen mit Blick auf die kommende Woche noch mal im Detail eingehen werden. Schon heute stellen wir den kurz bevorstehenden Gründonnerstag in den Fokus, der noch mal eine besondere Beachtung verdient. Wie vor einem Jahr bereits herausgestellt, ist die Intraday-Performance des DAX® an diesem Tag mit 0,35% historisch betrachtet überdurchschnittlich gut. Noch besser fällt die Bilanz beim Vergleich zum Schlusskurs des Vortages (das wäre also heute) aus. Seit dem offiziellen Indexstart Ende 1987 konnte der DAX® hier in 27 von 37 Jahren ein Plus generieren. Eine starke Trefferquote von 73 %. Im Durchschnitt lag das Tagesplus bei sehr beachtlichen 0,49 %. Zieht man alle 9.418 Handelstage des DAX® heran, kommt man bei einer Trefferquote von nur 53% lediglich auf 0,04 % Wertzuwachs.

DAX® (Daily)

Quelle: stock3.com² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: stock3.com²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Continental Europe S.A., GermanyDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.