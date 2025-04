Sunrise UPC GmbH / Schlagwort(e): Partnerschaft

Treueprogramm Sunrise Moments belohnt treue Kundschaft seit 3 Jahren ‒ Circus Knie, Europa-Park, MAAG Moments, Pathé Schweiz sind neue Partner



16.04.2025





Treue Sunrise Kundinnen und Kunden geniessen mit dem Treueprogramm Sunrise Moments seit drei Jahren exklusive Vorteile und unvergessliche Erlebnisse rund um Sport und Kultur.

Sunrise Moments bietet Priority Tickets, Rabatte auf Festivaltickets, kostenlosen Zugang zu Sunrise starzone Lounges sowie viele weitere Vorteile. Seit dem Start vor drei Jahren war Sunrise Moments jährlich an rund 15 Swiss-Ski Weltcups und an mehr als 20 Festivals präsent mit einzigartigen Erlebnissen und Vergünstigen.

Zeitgleich zum dreijährigen Jubiläum im April 2025 gewinnt Sunrise Moments Circus Knie, Europa-Park, MAAG Moments und Pathé Schweiz Kinos als neue Partner.

Treue Sunrise Kundinnen und Kunden erhalten neu 25% Rabatt auf Tickets für den Circus Knie, 25% Rabatt auf einen Tagesausflug in den Europa-Park mit Eurobus, 25% Rabatt auf Tickets für Events in der MAAG Halle sowie sowie 2-für-1-Kinotickets bei Pathé Schweiz.

«Zufriedene und treue Kundinnen und Kunden sind unsere Top-Priorität. Deshalb setzen wir neue Massstäbe bei der Kundenloyalität – sei es mit den jüngsten Angeboten oder dem vor drei Jahren lancierten Treueprogramm Sunrise Moments. Die Kundinnen und Kunden sind begeistert von den Erlebnissen. Pünktlich zum 3-Jahresjubliäum konnten wir neue Partner gewinnen, die das laufend ausgebaute Entertainment- und Sportangebot perfekt ergänzen. Wie bei unseren Produkten können Familien und Freunde jetzt noch mehr profitieren», sagt Christoph Richartz, Chief Consumer Officer Main Brand von Sunrise.

Einzigartige Erlebnisse für Familien und Freunde

Sunrise erweitert im April 2025 ihr Sunrise Moments Angebot dank neuen Partnerschaften mit dem Circus Knie, dem Europa-Park, MAAG Moments und Pathé Schweiz. Die Kundinnen und Kunden profitieren von attraktiven Vorteilen: 25% Rabatt auf Tickets der Kategorie A für den Circus Knie, 25% Rabatt auf Kombi-Tickets von Eurobus inkl. Eintritt in den Europa-Park, 25% Rabatt auf Tickets für Events in der MAAG Halle, 2-für-1-Angebot auf Kinotickets bei Pathé Schweiz.

Der Zeitpunkt könnte nicht passender sein, denn der Circus Knie startete seine Tournée am 7. März 2025 und reist aktuell quer durch die Schweiz. Mit den ansteigenden Temperaturen bietet sich auch ein Besuch im Europa-Park ideal an. Rund 1 Million Schweizerinnen und Schweizer besuchen jährlich den führenden Freizeitpark. Dank der Partnerschaft mit MAAG Moments profitieren unsere Kundinnen und Kunden nicht nur von vergünstigten Tickets, sondern erhalten vor Ort exklusive Backstage-Einblicke und die Chance, Stars der Musicals – wie zum Beispiel vom Musical «Billy Elliot» – persönlich zu treffen. Wenn das April-Wetter verrücktspielt, ist ein Kinobesuch ideal. Dank der Partnerschaft mit Pathé Schweiz wird Sunrise in Kürze zwei Kinoerlebnisse jeweils mit bis zu elf Begleitpersonen im Pathé Spreitenbach verlosen: Eine exklusive Vorpremiere des Mystery-Thrillers Drop im VIP Bed Cinema mit Snacks und Getränken à discrétion sowie eine kindgerechte Privatvorstellung des Animationsfilms Dog Man im einzigartigen Kids Cinema mit Rutsche, Bällebad und bunten Sitzsäcken. Um wem noch ein passendes Geschenk für das Osternest fehlt, der kann hier zwei der heissbegehrten Front-Field-Stehplatztickets für das Konzert von Imagine Dragons am 31. Mai 2025 im Letzigrund gewinnen. Weitere Vergünstigungen und Aktionen sind bereits in Planung.

