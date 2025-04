ABB will Robotik-Geschäft über die Börse abspalten

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Elektrotechnikkonzern ABB will das mit Gegenwind kämpfende Roboter-Geschäft abspalten.

Der Bereich soll im zweiten Quartal 2026 als selbstständiges Unternehmen an die Börse kommen, wie ABB am Donnerstag mitteilte. "ABB Robotics ist führend in ihrer Branche, und es bestehen nur begrenzte Synergien in Bezug auf Business und Technologie zwischen ABB Robotics und den übrigen ABB-Divisionen, die andere Nachfrage- und Marktmerkmale aufweisen", erklärte Konzernchef Morten Wierod. Dieser Schritt werde die Wertschöpfung sowohl des ABB-Konzerns als auch des eigenständigen Robotikgeschäfts steigern. Die Division ABB Robotics beschäftige rund 7000 Mitarbeiter. 2024 habe der Bereich einen Umsatz von 2,3 Milliarden Dollar, entsprechend rund sieben Prozent des Konzernumsatzes, erwirtschaftet. Die operative Marge (Ebita) lag mit 12,1 Prozent deutlich unter dem Gesamtunternehmen.

