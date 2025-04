IRW-News: MedMira Inc.: MedMira Inc. und Lovell kündigen Partnerschaft an, um den Zugang zum Reveal® G4 HIV-1/2-Schnelltest für VA und Verteidigungsministerium zu verbessern

IRW-PRESS: MedMira Inc.: MedMira Inc. und Lovell kündigen Partnerschaft an, um den Zugang zum Reveal® G4 HIV-1/2-Schnelltest für VA und Verteidigungsministerium zu verbessern

Halifax, Nova Scotia, 17. April 2025 - MedMira Inc. (MedMira) (TSXV: MIR) und Lovell® Government Services gaben heute bekannt, dass sie eine Partnerschaft eingegangen sind, um staatliche Gesundheitssysteme wie die Veterans Health Administration (VHA), das Military Health System (MHS) und den Indian Health Service (IHS) zu bedienen. Lovell Government Services wird als MedMira's Service-Disabled Veteran-Owned Small Business (SDVOSB) Anbieter diese Kunden durch Bundesvertragssysteme bedienen.

Der Reveal® G4 HIV-1/2-Antikörper-Schnelltest (Reveal® G4 HIV) ist der schnellste HIV-Schnelltest der Welt. Basierend auf der patentierten Rapid Vertical Flow Technology von MedMira bietet der Reveal® G4 HIV eine einfache Testlösung mit sofortigen Ergebnissen, die nicht verblasst sind. Damit bietet er die beste Schnelltestlösung, die seit 2004 von der FDA zugelassen ist. Der Reveal® G4 HIV wird in drei praktischen Formaten angeboten (Point-of-Care-Fingerstich-Vollblut, Laborformat Serum/Plasma und Venenpunktion-Vollblut), so dass er in jedem Gesundheitsbereich eingesetzt werden kann, ohne dass Zeitmessgeräte erforderlich sind. Mit seiner einzigartigen integrierten Verfahrens- und Reagenzienkontrolllinie kann der Anwender sicher sein, dass jeder Test korrekt durchgeführt wurde.

Ein einzigartiges Merkmal der patentierten Technologie von MedMira ist die Beseitigung des Prozonen-Effekts (Hakeneffekt), ein bekanntes Problem bei herkömmlichen serologischen Tests, bei denen eine hohe Konzentration von Antikörpern zu falsch-negativen Ergebnissen führen kann. Die Technologie von MedMira vermeidet dies, indem sie sicherstellt, dass die Antikörperbindung in einer kontrollierten, lokal begrenzten Umgebung stattfindet, während überschüssige Antikörper weggespült werden. Das Ergebnis ist ein hochpräziser Test, der in einem breiten Spektrum von Antikörperspiegeln zuverlässig funktioniert.

Als SDVOSB-Anbieter von MedMira freut sich Lovell, dieses Produkt den Gesundheitsdienstleistern auf Bundesebene anbieten zu können. MedMira ist jetzt über den Federal Supply Schedule (FSS) des Department of Veterans Affairs, GSA Advantage, den Electronic Catalog (ECAT) der Defense Logistics Agency und das Distribution and Pricing Agreement (DAPA) des Department of Defense erhältlich. Die Auflistung von Produkten in Lovell-Verträgen rationalisiert den Beschaffungsprozess und hilft den Behörden, ihre SDVOSB-Beschaffungsziele zu erreichen.

"Wir sind stolz darauf, mit MedMira zusammenzuarbeiten, um den Gesundheitsdienstleistern des Bundes eine fortschrittliche Schnelltestlösung anzubieten. Die Schnelligkeit und Zuverlässigkeit der Reveal® G4 Plattform unterstützt Klinikpersonal bei der Entscheidungsfindung und verbessert die Versorgung unserer Veteranen", sagte Chris Lovell, Major, USMC (Ret.), CEO von Lovell Government Services.

"MedMira ist stolz darauf, mit Lovell Government Services, SDVOSB, zusammenzuarbeiten, um die Beschaffungsbedürfnisse des Bundes durch deren eCAT-, GSA- und VA FSS-Verträge zu unterstützen", sagte Nicole Crenshaw, VP of Commercial Operations bei MedMira. "Diese strategische Partnerschaft verschafft uns den entscheidenden Zugang zu wichtigen Regierungsmärkten und ermöglicht einen besseren Zugang zu unseren innovativen Diagnoselösungen, wo sie am meisten gebraucht werden."

Über MedMira

MedMira ist der Entwickler und Eigentümer der Rapid Vertical Flow (RVF)® Technologie. Die Schnelltestanwendungen des Unternehmens, die auf der RVF-Technologie basieren, bieten Krankenhäusern, Laboren, Kliniken und Einzelpersonen eine Sofortdiagnose für Krankheiten wie HIV und Hepatitis C in nur drei einfachen Schritten. Die Tests des Unternehmens werden unter den Marken Reveal®, Multiplo® und Miriad® auf den globalen Märkten verkauft. Der HIV-Schnelltest von MedMira ist der erste in Kanada und der zweite in den Vereinigten Staaten zugelassene HIV-Schnelltest.

Für weitere Informationen besuchen Sie medmira.com. Folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die mit Risiken und Ungewissheiten behaftet sind und die gegenwärtigen Erwartungen des Unternehmens in Bezug auf zukünftige Ereignisse widerspiegeln, einschließlich Aussagen über eine mögliche behördliche Zulassung, Produkteinführung, zukünftiges Wachstum und neue Geschäftsmöglichkeiten. Tatsächliche Ereignisse können erheblich von den hierin enthaltenen Prognosen abweichen und hängen von einer Reihe von Faktoren ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, sich ändernde Marktbedingungen, den erfolgreichen und rechtzeitigen Abschluss klinischer Studien, Unsicherheiten im Zusammenhang mit dem behördlichen Zulassungsverfahren, den Aufbau von Unternehmensallianzen und andere Risiken, die von Zeit zu Zeit in den Quartalsberichten des Unternehmens aufgeführt werden.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Über Lovell Government Services

Lovell Government Services ist seit 2013 ein vertrauenswürdiger SDVOSB-Anbieter mit einer nachweislichen Erfolgsbilanz bei der Einführung von Lieferanten in den Regierungsmarkt. Lovell ist ein dreimaliger Inc. 5000 ausgezeichnet und führend im Bereich der Bundesbehörden. Lovell arbeitet mit medizinischen und pharmazeutischen Unternehmen zusammen, die Veteranen- und Militärpatienten besser versorgen, ihre Einnahmen auf Bundesebene steigern und Regierungsaufträge gewinnen möchten.

Weitere Informationen unter www.lovellgov.com

