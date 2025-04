AKTIE IM FOKUS: Stratec steigt nach Eckdaten - Berichtsaufschub belastet nicht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der erneute Aufschub des Geschäftsberichts für 2024 hat am Donnerstag die Anleger von Stratec nicht beunruhigt. Vorgelegte Eckdaten des Laborausrüsters kamen gut an. Die Aktien zählten mit einem Plus von zuletzt 3,3 Prozent im SDax zur Spitzengruppe.

Stratec hatte am Vorabend nach Börsenschluss bekannt gegeben, dass sich der Termin für die Veröffentlichung des vollständigen Jahresberichts weiter verzögert wegen Änderungen der Bilanzierungsmethodik in Bezug auf Entwicklungskooperationen. Bereits vor gut einem Monat hatte Stratec Zahlenvorlage und Aktionärstreffen verschoben.

Die Analysten Michael Heider von Warburg Research und Alexander Neuberger von Metzler betonten zudem, dass die letzten Entwicklungen im vergangenen Geschäftsjahr und gute Perspektiven für das erste Quartal das Szenario einer Geschäftserholung ganz klar stützten./tih/jha