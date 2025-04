GNW-News: Tenneco stellt emissionsarme Bremstechnologie für PKW und Nutzfahrzeuge vor

^BRÜSSEL, April 24, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenneco, einer der weltweit führenden Anbieter von fortschrittlichen Bremsbelägen und verwandten Produkten für PKW und Nutzfahrzeuge, hat eine emissionsarme Bremstechnologie eingeführt, die Fahrzeugherstellern und Tier-1-Zulieferern dabei hilft, sich auf die bevorstehenden Bremsenemissionsnormen Euro 7 und China 7 vorzubereiten und diese zu erfüllen. Die Technologie von Tenneco für emissionsarme Bremsen ist das Ergebnis eines intensiven Entwicklungsprogramms, an dem das globale Netzwerk der Reibungsforschungslabore des Unternehmens, fortschrittliche Testverfahren und innovative Expertengruppen beteiligt waren. Die Technologie erfüllt die Euro-7- und die voraussichtlichen China-7-Beschränkungen für Partikelemissionen (PM(10)/PM(2,5)) von Fahrzeugbremsen. Darüber hinaus ermöglicht die neue Technologie Tenneco die Verwendung einer Vielzahl erneuerbarer und recycelter Materialien und die Reduzierung der mit der Herstellung von Bremsbelägen verbundenen CO(2) Emissionen. Die Euro-7-Norm für PKW, die 2026 in Kraft tritt, ist die erste Norm, die Grenzwerte für die Partikelemissionen von Fahrzeugbremsen vorschreibt. Die neue Norm beschränkt die PM(10) Emissionen auf maximal 3 mg/km für PEV und 7 mg/km für andere Antriebsstränge wie Hybrid- und ICE-PKW. Die Grenzwerte für schwere Transporter, die der Klasse N1, Gruppe III, zugeordnet sind, liegen bei 5 mg/km für PEVs und 11 mg/km für andere Antriebsstränge. Die China-7-Emissionsnorm, die voraussichtlich bis Ende 2025 fertiggestellt sein wird, wird wahrscheinlich ähnliche Beschränkungen für Bremsemissionen vorschreiben, wobei der Schwerpunkt auf PM(2,5) liegt. ?Die Vorbereitung auf Euro 7 und China 7 hat einen Paradigmenwechsel in praktisch allen Bereichen der Entwicklung und Herstellung von Bremsbelägen und -scheiben sowie erhebliche Investitionen in Forschungs-, Entwicklungs- und Testressourcen der nächsten Generation erfordert", so Holger Schlauss, VP of Global Engineering bei Tenneco OE Braking. ?Unser globales Team konnte sein einzigartiges Fachwissen in den Bereichen Materialwissenschaft, chemische und physikalische Analyse sowie fortgeschrittene Analytik nutzen, um diese neuen Anforderungen im Auftrag von Fahrzeugherstellern und Tier-1-Zulieferern zu erfüllen." Die emissionsarme Bremstechnologie von Tenneco wurde bereits für den Einsatz in einer Reihe von neuen PKW-Modellen zweier führender europäischer Autohersteller ausgewählt. Die neue Technologie nutzt eine Reihe natürlicher Materialien, die außergewöhnliche mechanische Eigenschaften aufweisen, sowie natürlich vorkommende Mineralien und recycelte Rohstoffe, um die Partikelemissionen drastisch zu reduzieren und gleichzeitig die einzigartigen Bremsanforderungen jedes Fahrzeugmodells zu erfüllen. Die Ingenieure von Tenneco arbeiten außerdem eng mit Fahrzeugherstellern und Tier-1-Zulieferern bei der Entwicklung und Anwendung hochwirksamer und kostengünstiger Bremsbeläge zusammen, die die PM(10) Emissionen auf beschichteten und Standard-Grauguss-Bremsscheiben weiter reduzieren. ?Einer der Hauptvorteile dieser neuen Technologien wird neben der Reduzierung der Feinstaubemissionen die außergewöhnliche Leistung und Langlebigkeit des Bremssystems sein", so Herr Glauss. ?Tatsächlich könnte der emissionsarme Bremsbelag für einige Verbraucher fast so lange halten wie ihr Fahrzeug." Das globale OE-Bremsengeschäft von Tenneco hat sich auf die Förderung von Innovationen im Bereich Bremssysteme konzentriert, sowohl durch seine umfangreichen internen Ressourcen als auch durch Partnerschaften mit anderen führenden Lieferanten, Kunden und von der Regierung geförderten Arbeitsgruppen. Das Unternehmen ist seit 2017 Mitglied des Programms zur Partikelmessung des Gemeinsamen Forschungszentrums der Europäischen Kommission, das Verfahren und Standards zur Messung von Partikelemissionen festlegt, und hat erfolgreich an den von der Gruppe durchgeführten Laborvergleichsuntersuchungen (ILS) teilgenommen. Bereit für China 7 Während die Technologie der emissionsarmen Bremsen von Tenneco bei führenden europäischen Erstausrüstern und Tier-1-Zulieferern immer stärker vertreten ist, arbeitet das Unternehmen mit Fahrzeugherstellern zusammen, um sich auf die Umsetzung der Abgasnorm China 7 vorzubereiten. Tenneco liefert Bremsbeläge und andere Produkte an die Mehrheit der chinesischen Erstausrüster für PKW und Nutzfahrzeuge, darunter Chery-Huawei, GAC Motor, Geely, FAW, Great Wall Motor, JAC-Huawei, SAIC Motor und XPeng Motors. ?Während Chinas Erstausrüster die Pläne für ihre Modelle ab 2026 fertigstellen, sind wir gut vorbereitet, um die entsprechende Nachfrage nach emissionsarmen Bremsbelägen zu decken, die genau auf jedes Modell abgestimmt sind", so Marco Frecchio, Business Development und Supply Chain Senior Director bei Tenneco OE Braking. In Vorbereitung auf China 7 hat Tenneco seine Entwicklungs- und Testkapazitäten durch Investitionen in hochmoderne Emissionsprüfstände und -werkzeuge für den frühen Entwicklungsprozess erheblich erweitert, was eine beschleunigte Konzeptvalidierung, optimierte Materialdurchführbarkeit und Risikominderung ermöglicht. Das Unternehmen setzt auch künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen in Verbindung mit virtuellen Simulationswerkzeugen ein, um den Einfluss bestimmter Produktzusammensetzungen und -prozesse auf Bremsemissionen und andere kritische Leistungskennzahlen schneller und genauer vorhersagen zu können. Die Bremsbelagtechnologie von Tenneco erhöht auch die Nachhaltigkeit der Belagproduktion durch die Verwendung erneuerbarer Materialien und Energie erheblich. Ein Beispiel: Durch die Verwendung erneuerbarer und recycelter Materialien und natürlich vorkommender Mineralien werden die durch die Herstellung verursachten Treibhausgasemissionen um 15 bis 35 % reduziert. Die Ingenieure von Tenneco validieren außerdem innovative Fertigungstechnologien, die den Energieverbrauch und die CO(2) Emissionen weiter senken werden. Über Tenneco Tenneco ist einer der weltweit führenden Entwickler, Hersteller und Vermarkter von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Mit den Geschäftsbereichen DRiV, Performance Solutions, Clean Air, Powertrain und Ignition treibt Tenneco den Fortschritt in der globalen Mobilität voran, indem Technologielösungen für PKW, Nutzfahrzeuge, Off-Highway, Industrie, Motorsport und den Aftermarket angeboten werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.tenneco.com (http://www.tenneco.com). 