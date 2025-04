Uniper schwächelt im Quartal - Ausblick bestätigt

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der verstaatlichte Energiekonzern Uniper hat im ersten Quartal Verluste eingefahren.

Nach vorläufigen Zahlen habe das Unternehmen in den ersten drei Monaten ein Adjusted Ebitda von minus 139 Millionen Euro erzielt, teilten die Düsseldorfer am Donnerstag mit. Im Vorjahreszeitraum hatte Uniper einen Gewinn von 885 Millionen Euro in den Büchern. Ursache für den Rückgang sei unter anderem der Wegfall von Erträgen aus der Ersatzbeschaffung ausgebliebener Gasmengen aus Russland.

An seinem Ergebnisausblick für 2025 hält Uniper fest.

