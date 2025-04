IRW-News: Opawica Explorations Inc.: Opawica Explorations Inc. durchörtert bei Bohrungen eine 28 m mächtige Mineralisierung mit hohen XRF-Messwerten

IRW-PRESS: Opawica Explorations Inc.: Opawica Explorations Inc. durchörtert bei Bohrungen eine 28 m mächtige Mineralisierung mit hohen XRF-Messwerten

24. April 2025 - Vancouver, B.C. / IRW-Press / Opawica Explorations Inc. (TSXV: OPW) (FWB: A2PEAD) (OTC: OPWEF) (das Unternehmen oder Opawica), ein kanadischer Mineralexplorer mit Fokus auf Edel- und Basismetalle im Goldgürtel Abitibi, informiert im Folgenden über den aktuellen Stand seiner Explorationskampagne 2025 im Konzessionsgebiet Bazooka (Bazooka).

In Bohrloch OP-25-31 durchörterte Opawica Explorations eine 28 m breite Zone mit Verwerfungen, Verkieselungen, Quarzgängen und Anteilen von Arsen. Die Zielzone, die anhand der Bohrung in einer Tiefe zwischen 307 m und 335 m durchteuft wurde, wies stark verworfene, verkieselte und von Quarzgängen durchzogene Sedimente auf. Die Messwerte des Röntgenfluoreszenzgeräts (XRF) reichten für Arsen von 1.000 ppm As am Beginn der Zone bis 200 ppm As am Ende der Zone. Der Mittelteil der Zone lag konstant bei 1.000 ppm As. An einer Stelle wurde ein XRF-Messwert von 92 g/t Au ermittelt.

Opawica hat nun die erste Phase seines Bohrprogramms im Konzessionsgebiet Bazooka abgeschlossen. Das Programm umfasste 3.359 Bohrmeter in 14 Löchern. Das gesamte Bohrkernmaterial wurde aufgespalten und protokolliert. Es wurden insgesamt 1.384 m Bohrkern entnommen und daraus insgesamt 1.112 Proben gezogen. Alle 1.112 Proben befinden sich bereits im Labor und werden dort analysiert.

CEO Blake Morgan erklärt: Im Konzessionsgebiet Bazooka liegen noch Ziele mit hoher Priorität über 7.000 Meter vor uns, bei Arrowhead sind es noch 10.000 Meter. Das Team wartet schon gespannt auf die Analyseergebnisse. Nachdem in zahlreichen mächtigen Abschnitten hohe XRF-Messwerte von 234 g/t Au ermittelt wurden, hat das Team beschlossen, erst die Probenanalyse abzuwarten, bevor die nächsten Bohrungen abgeteuft werden. Wir sind von dem, was wir bis dato gesehen haben, begeistert. Zahlreiche mächtige Abschnitte weisen anhand der XRF-Messung fantastische Gold- und Nickelwerte auf, und darüber hinaus ist auch noch sichtbares Gold vorhanden. Wir werden in Kürze weitere Updates veröffentlichen und hoffen, dass die Analyseergebnisse in den nächsten Wochen vorliegen werden.

Die Bohrkernproben werden im Labor von ALS Chemex analysiert, das sich in der Stadt Rouyn-Noranda in Quebec (165 Rue Jacques-Bibeau) befindet und über eine ISO/IEC 17025:2005-Akkreditierung verfügt. Die Probenahme erfolgt durch Mitarbeiter des Unternehmens unter der Leitung von Yvan Bussieres, PEng. Beim Transport und bei der Einlagerung sämtlicher Proben wird eine lückenlose Überwachungskette (Chain of Custody) sichergestellt. Die Gesteinsproben werden einer Brandprobe unterzogen bzw. anhand der 1E3-Methode mit Königswasseraufschluss sowie nach dem ICP/OES-Verfahren analysiert. Ausgewählte Proben werden gravimetrisch untersucht.

Die Röntgenfluoreszenzanalyse ist eine zerstörungsfreie Analysemethode zur Bestimmung der Elementzusammensetzung von Materialien wie Bohrkernen. XRF-Analysegeräte bestimmen die chemische Zusammensetzung einer Probe durch Messung der von einer Probe emittierten fluoreszierenden (oder sekundären) Röntgenstrahlung, wenn diese von einer primären Röntgenquelle angeregt wird. Das Unternehmen weist darauf hin, dass die Ergebnisse nur einen Annäherungswert der Menge an Kupfer, Blei und Zink darstellen. Um die Basismetall- und Edelmetallmineralisierung (Kupfer, Blei, Zink, Silber und Gold) exakt bestimmen zu können, ist noch eine zertifizierte Analyse der Kernproben erforderlich.

Die Erzproben wurden in Abständen von 0,5 Metern bis 1,5 Metern entnommen. Die Probenabstände wurden entsprechend angepasst, um lithologische und/oder mineralogische Kontaktzonen zu berücksichtigen und schmale Erzgänge oder andere Strukturen, die möglicherweise höhere Erzgehalte aufweisen, zu isolieren. Der Bohrkern wurde in zwei Hälften aufgespalten; eine Hälfte wurde aufbewahrt und die andere Hälfte zur Analyse übergeben.

Herr Yvan Bussieres, P.Eng., hat den technischen Inhalt dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt. Die qualifizierte Person war nicht in der Lage, die Informationen über die angrenzenden Konzessionsgebiete zu überprüfen. Die Mineralisierung auf angrenzenden und/oder nahegelegenen und/oder geologisch ähnlichen Konzessionsgebieten ist nicht unbedingt ein Hinweis auf die Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens.

Über Opawica Explorations Inc.

Opawica Explorations Inc. ist ein kanadisches Junior-Explorationsunternehmen mit einem starken Portfolio von Edel- und Grundmetallliegenschaften in der Region Rouyn-Noranda im Abitibi-Goldgürtel in Québec. Die Geschäftsführung des Unternehmens verfügt über eine Erfolgsbilanz in der Entdeckung und Entwicklung erfolgreicher Explorationsprojekte. Das Ziel des Unternehmens liegt in der Erhöhung der Wertschöpfung für Aktionäre durch die Entwicklung von Explorationsprojekten mit Hilfe kostengünstiger Explorationstechnologien, des Erwerbs weiterer Explorationsliegenschaften und der Bildung von Partnerschaften mit Industrieführern durch Joint Venture oder Verkauf.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN WENDEN SIE SICH BITTE AN:

Blake Morgan

President und Chief Executive Officer

Opawica Explorations Inc.

Telefon: 236-878-4938

Fax: 604-681-3552

Weder die TSX Venture Exchange noch deren Dienstleistungsorgane (gemäß der Definition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, die sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen beziehen und die aktuellen Erwartungen und Annahmen des Managements widerspiegeln. Solche zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Überzeugungen des Managements wider und basieren auf Annahmen des Unternehmens und auf Informationen, die dem Unternehmen derzeit zur Verfügung stehen. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen weder Versprechen noch Garantien darstellen und Risiken und Ungewissheiten unterliegen, die dazu führen können, dass die zukünftigen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf: die Marktbedingungen, der Verfügbarkeit von Finanzmitteln, der tatsächlichen Ergebnisse der Explorations- und anderer Aktivitäten des Unternehmens, der Umweltrisiken, der zukünftigen Metallpreise, der Betriebsrisiken, Unfälle, arbeitsrechtliche Probleme, Verzögerungen bei dem Erhalt von behördlichen Genehmigungen und Zulassungen sowie anderer Risiken der Bergbaubranche. Alle zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung werden durch diese Vorsichtshinweise und jene in unseren kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, eingeschränkt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um sie an neue Ereignisse oder Umstände anzupassen, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79369

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79369&tr=1

