IRW-News: Recce Pharmaceuticals Ltd.: Recce Pharmaceuticals unterzeichnet von DTRA gesponserte Kooperationsvereinbarung für Forschung & Entwicklung mit USAMRIID

Recce Pharmaceuticals unterzeichnet von DTRA gesponserte Kooperationsvereinbarung für Forschung & Entwicklung mit USAMRIID

Highlights:

- Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung für Forschung und Entwicklung (CRADA) mit dem United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID), dem führenden BSL-4-Labor für biologische Kampfstoffe der Vereinigten Staaten

- RECCE® 327 (R327) soll am USAMRIID im Rahmen von In-vitro-Infektionsmodellen unter strengsten Biokontrollbedingungen an hochgefährlichen biologischen Kampfstoffen getestet werden

- CRADA wird von der Defense Threat Reduction Agency unterstützt und gesponsert

- Vereinbarung zur Unterstützung laufender Initiativen des US-Verteidigungsministeriums, einschließlich einer vor kurzem gewährten Förderung in Höhe von 2 Mio. USD für ein Programm zur Behandlung von Brandwunden

SYDNEY, Australien, 28. April 2025 / IRW-Press / Recce Pharmaceuticals Limited (ASX: RCE, FWB: R9Q) (Recce oder das Unternehmen), der Entwickler einer neuen Klasse von synthetischen Antiinfektiva, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Kooperationsvereinbarung für Forschung und Entwicklung (Cooperative Research and Development Agreement, CRADA) mit dem United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases (USAMRIID) unterzeichnet hat. Die Defense Threat Reduction Agency (Agentur für die Reduzierung von Verteidigungsbedrohungen) fungiert als Partner und Sponsor.

Das USAMRIID wird das von Recce entwickelte synthetische Antiinfektivum RECCE® 327 (R327) an einer Reihe von biologischen Kampfstoffen in den vom USAMRIID verwendeten und etablierten In-vitro-Infektionsmodellen testen. Verlaufen die Tests erfolgreich, wird man im Rahmen der nächsten Evaluierungsphase möglicherweise zu Tests an kleinen Tiermodellen übergehen.

Das USAMRIID ist die führende Verteidigungsforschungseinrichtung der Vereinigten Staaten, in der zu Schutzmaßnahmen gegen die biologische Kriegsführung geforscht wird. Das Institut ist das einzige Labor des US-Verteidigungsministeriums (DoD), das für die sichere Untersuchung hochgefährlicher Krankheitserreger ausgerüstet ist, die eine biologische Schutzstufe 4 erfordern.

Die Partnerschaft zur Testung an biologischen Kampfstoffen durch USAMRIID wird zusätzlich und parallel zu einem Programm zur Behandlung von Brandwunden durchgeführt, für das vom US-Verteidigungsministerium zuletzt eine Förderung in Höhe von 2 Mio. USD aus dem Congressionally Directed Medical Research Program (CDMRP) gewährt wurde. Letztere dient der forcierten Weiterentwicklung von R327G und der Beurteilung des Wirkstoffs als Gel-basiertes Therapeutikum für die rasche Abheilung von Brandwundeninfektionen.

Chief Executive Officer James Graham meint dazu: Es freut uns wirklich sehr, dass wir nun Teil eines weiteren Forschungsprogramms des US-Verteidigungsministeriums werden und diesmal mit dem United States Army Medical Research Institute of Infectious Diseases kooperieren. Wir sind unseren Partnern bei USAMRIID und DTRA zu großem Dank verpflichtet. Im Rahmen dieses Programms wird die U.S. Army den Wirkstoff R327 an den tödlichsten Krankheitserregern der Welt testen. Neben dem bereits in Umsetzung befindlichen Programm zur Behandlung von Brandwunden mit dem DoD wird damit Recces aktuelle Zusammenarbeit mit der US-Regierung weiter vertieft.

Über RECCE® 327

R327 ist ein synthetisches Antiinfektivum mit einem breiten Wirkungsspektrum, das nachweislich sowohl gegen grampositive als auch gramnegative Bakterien, einschließlich arzneimittelresistenter Superbugs, wirksam ist. Der einzigartige Wirkmechanismus von R327 hat es ermöglicht, eine konsistente Abtötung von Bakterien über mehrere Stämme hinweg nachzuweisen, ohne dass die Wirksamkeit bei wiederholter Anwendung nachlässt bzw. Anzeichen einer Resistenz erkennbar sind. R327 wurde in klinischen Studien am Menschen sowohl bei intravenöser Verabreichung als auch bei topischer Anwendung gut vertragen und konnte in mehreren präklinischen und klinischen Studien mit einem überzeugenden Sicherheits- und Wirksamkeitsprofil punkten.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79390/Recce_280425_DEPRCOM.001.png

Hintergrund

Antibiotikaresistenzen sind ein immer größer werdendes Problem mit schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen sowohl für das Militär als auch für die Zivilbevölkerung. US-Regierungsstellen, darunter auch das Joint Science and Technology Office der Defense Threat Reduction Agency im US-Verteidigungsministerium und die Biomedical Advanced Research and Development Authority im US-Gesundheitsministerium, haben Partnerschaftsprogramme mit nichtstaatlichen Forschungseinrichtungen im privaten und öffentlichen Sektor ins Leben gerufen, um die Entwicklung neuer therapeutischer Wirkstoffe mit antibakterieller Breitbandwirkung zu forcieren.

Diese Mitteilung wurde vom Board von Recce Pharmaceuticals zur Veröffentlichung freigegeben.

Über Recce Pharmaceuticals Ltd

Recce Pharmaceuticals Ltd (ASX: RCE, FWB: R9Q) entwickelt derzeit eine neue Klasse von synthetischen Antiinfektiva zur Lösung der globalen Gesundheitsprobleme in Zusammenhang mit antibiotikaresistenten Superbugs.

Die von Recce entwickelten Antiinfektiva umfassen drei patentierte, synthetische Polymer-Antiinfektiva mit breitem Wirkungsspektrum: RECCE® 327 (R327) als intravenöse und topische Therapie, welche für die Behandlung schwerer und potenziell lebensbedrohlicher Infektionen durch Gram-positive und Gram-negative Bakterien und deren Superbug-Formen entwickelt wird; RECCE® 435 (R435) als oral verabreichte Therapie bei bakteriellen Infektionen; und RECCE® 529 (R529) für Virusinfektionen. Dank ihrer vielschichtigen Wirkmechanismen haben die Antiinfektiva von Recce das Potenzial, die von Bakterien und Viren verwendeten Prozesse zum Aufbau von Resistenzen - eine große Herausforderung für alle bisherigen Antibiotika - erfolgreich zu überwinden.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat R327, R435 und R529 in ihre Liste der in der klinischen Entwicklung befindlichen antibakteriellen Produkte gegen prioritäre Krankheitserreger aufgenommen und damit Recces Aktivitäten zur Bekämpfung von antimikrobiellen Resistenzen entsprechend gewürdigt. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat R327 per Gesetz (Generating Antibiotics Incentive Now (GAIN) Act) als qualifiziertes Produkt zur Behandlung von Infektionskrankheiten eingestuft und R327 damit ein beschleunigtes Zulassungsverfahren ermöglicht und eine 10-jährige Marktexklusivität nach Zulassung gewährt. R327 wurde außerdem als einziger derzeit in Entwicklung befindlicher Arzneimittelkandidat auf Basis eines synthetischen Polymers zur Behandlung der Sepsis in die sogenannte Global New Antibiotics in Development Pipeline der gemeinnützigen US-Organisation The Pew Charitable Trusts aufgenommen.

Recce ist im Vollbesitz der Rechte an der automatisierten Herstellung, was die aktuellen klinischen Studien unterstützt. Recces Antiinfektiva-Pipeline zielt mit ihren einzigartigen Technologien auf synergistische, ungedeckte medizinische Bedürfnisse ab.

https://investorhub.recce.com.au

Über USAMRIID

Seit 1969 stellt USAMRIID modernste medizinische Leistungen zur Verfügung, um aktuelle und neu auftretende biologische Bedrohungen abzuwehren und zu bekämpfen. Das Institut ist das einzige Labor des Verteidigungsministeriums, das für die sichere Untersuchung hochgefährlicher Viren ausgerüstet ist, die eine biologische Schutzstufe 4 und damit die höchste Sicherheitsstufe erfordern. Die von USAMRIID durchgeführten Forschungsarbeiten führen zur Entwicklung von Impfstoffen, Medikamenten, Diagnostika und Schulungsprogrammen, die sowohl Soldaten als auch Zivilbevölkerung schützen. Die einzigartige wissenschaftliche und technische Grundausstattung des Instituts dient nicht nur der Bewältigung aktueller Bedrohungen für unsere Streitkräfte, sondern ist auch eine wesentliche Komponente der medizinischen Reaktion auf zukünftige biologische Bedrohungen, mit denen unsere Nation konfrontiert werden könnte. Nähere Informationen finden Sie unter: https://usamriid.health.mil/.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen spiegeln nicht zwingend den Standpunkt oder die politische Haltung der US-Regierung wider, und es sollte daraus keine offizielle Befürwortung abgeleitet werden.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79390

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79390&tr=1

