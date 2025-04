Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Koalition

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Koalition:

"Höchste Zeit, dass die neue Regierung am Montag mit der Bekanntgabe der Unionsminister Gestalt annimmt. Quälend lange zieht sich die Mitgliederbefragung der SPD hin, obwohl die Abstimmung doch digital erfolgt und mit einem Mausklick erledigt sein müsste. Während sich die Genossen dafür zwei Wochen Zeit nehmen, entscheidet die Welt über Krieg und Frieden, über Zölle und Wirtschaftskrisen. Und in Deutschland klettert die AfD in jeder Umfrage, weil die Menschen das Gefühl haben, dass auch zwei Monate nach der Wahl nichts vorangegangen ist. Diese Trödelei passt nicht mehr ins digitale Zeitalter."