Dax höher erwartet - Zölle und Firmen-Bilanzen im Fokus

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen starten.

Zum Wochenauftakt hatte der deutsche Leitindex Gewinne von zeitweise knapp einem Prozent nicht halten können und war um 0,1 Prozent fester mit rund 22.272 Punkten aus dem Handel gegangen. Im Fokus der Anleger stehet weiter der von US-Präsident Donald Trump angezettelte Zollstreit. Mittlerweile setzen Anleger auf eine Annäherung, auch wenn nach wie vor große Unsicherheit herrscht.

Zudem treibt Anleger eine Flut an Unternehmenszahlen um. Bei den Einzelwerten steht Deutschlands größtes Geldhaus im Rampenlicht: Die Deutsche Bank ist mit einem deutlichen Gewinnplus ins Jahr gestartet und hat damit so viel in einem Quartal verdient wie seit 14 Jahren nicht. Die Turbulenzen an den Finanzmärkten füllen auch dem Börsenbetreiber Deutsche Börse die Kasse. Dagegen erwartet die Porsche AG wegen der Belastungen durch die US-Zölle, eines schwachen China-Geschäfts und Kosten in der Lieferkette einen noch heftigeren Gewinneinbruch als bisher vorausgesagt. Einblick in ihre Bücher gewähren etwa auch Adidas und Symrise. Auf der Konjunkturseite steht das GfK-Verbrauchervertrauen für Mai an, ein wichtiger Frühindikator für die deutsche Wirtschaft.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 22.271,67

EuroStoxx50 5.170,49

EuroStoxx50-Future 5.118,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 40.227,59 +0,3%

Nasdaq

S&P 500 5.528,75 +0,1%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei Kein Handel

Shanghai 3.287,27 -0,0%

Hang Seng 22.007,27 +0,2%

